Когда повестка считается врученной: разъяснение от Минобороны

Новый закон о мобилизации уже вступил в силу. Отныне вручать повестки имеют право представители ТЦК, работодатели и полицейские.

Обратите внимание, что врученной считается только та повестка, которая выдается под личную подпись. Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин, передает 24 Канал.

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"Других вариантов пока не предусмотрено"

Сейчас существует положение, что врученной считается повестка, которая выдается под личную подпись человеку. Других вариантов пока не предусмотрено,

– отметил Лазуткин.

Он добавил, что пока не существует постановлений или актов, которые меняют этот порядок, но если такие документы появятся, об этом будет сообщено.

Лазуткин также напомнил, что вручать повестки могут работодатели, представители территориальных центров комплектования и полицейские.

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