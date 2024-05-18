Когда повестка считается врученной: разъяснение от Минобороны
Новый закон о мобилизации уже вступил в силу. Отныне вручать повестки имеют право представители ТЦК, работодатели и полицейские.
Обратите внимание, что врученной считается только та повестка, которая выдается под личную подпись. Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин, передает 24 Канал.
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"Других вариантов пока не предусмотрено"
Сейчас существует положение, что врученной считается повестка, которая выдается под личную подпись человеку. Других вариантов пока не предусмотрено,
– отметил Лазуткин.
Он добавил, что пока не существует постановлений или актов, которые меняют этот порядок, но если такие документы появятся, об этом будет сообщено.
Лазуткин также напомнил, что вручать повестки могут работодатели, представители территориальных центров комплектования и полицейские.
Мобилизация в Украине: последние новости
- Директор департамента ЦНАП КГГА Наталья Шамрай рассказала, что после обновления данных в ЦПАУ повестки не выдают. Она отметила, что у них нет таких полномочий и таким может заниматься только ТЦК.
- В Минобороны рассказали, что обновить свои данные можно в мобильном приложении Резерв+, в ТЦК и СП и в ЦНАПе. У военнообязанных есть 60 дней на обновление персональных данных.
- В частности, утром Минобороны сообщило, что 150 000 граждан уже успешно авторизовались в приложении Резерв+. В частности, там отмечали, что тысячи запросов – в очереди.