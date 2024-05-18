Зверніть увагу, що врученою вважається лише та повістка, яка видається під особистий підпис. Про це в етері телемарафону повідомив речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін, передає 24 Канал.
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"Інших варіантів наразі не передбачено"
Наразі існує положення, що врученою вважається повістка, яка видається під особистий підпис людині. Інших варіантів наразі не передбачено,
– зауважив Лазуткін.
Він додав, що поки не існує постанов чи актів, які змінюють цей порядок, але якщо такі документи з'являться, про це буде повідомлено.
Лазуткін також нагадав, що вручати повістки можуть роботодавці, представники територіальних центрів комплектування та поліцейські.
Мобілізація в Україні: останні новини
- Директорка департаменту ЦНАП КМДА Наталія Шамрай розповіла, що після оновлення даних у ЦНАПі повістки не видають. Вона зауважила, що у них немає таких повноважень і таким може займатися лише ТЦК.
- У Міноборони розповіли, що оновити свої дані можна у мобільному додатку Резерв+, у ТЦК та СП і у ЦНАПі. У військовозобов'язаних є 60 днів на оновлення персональних даних.
- Зокрема, вранці Міноборони повідомило, що 150 000 громадян уже успішно авторизувалися в застосунку Резерв+. Зокрема, там зазначали, що тисячі запитів – у черзі.