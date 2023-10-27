Когда по всей Украине прекратятся дожди
Источник:Укргидрометцентр
Несколько дней подряд в Украине идет дождь. Осадки ожидаются и в пятницу. Кое-где даже значительные.
Впрочем, скоро дожди прекратятся. Когда именно, ссылаясь на синоптиков, рассказывает 24 Канал.
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Когда прекратятся дожди
В пятницу и субботу перед выходом на улицу обязательно прихватите зонтик. Синоптики прогнозируют небольшие и умеренные дожди.
Днем 27 октября во Львовской области, на Закарпатье и в Карпатах, ночью 28 октября в северных и северо-западных областях местами сильные дожди. В воскресенье в большинстве областей без осадков,
– отметили в Укргидрометцентре.
Будет юго-западный ветер с переходом на северо-западный, порывы 7 – 12 метров в секунду. Кстати, 27 октября в Карпатах, 28 октября в Украине порывы 15 – 20 метров в секунду.
Впрочем, несмотря на дожди и порывистый ветер, будет еще довольно теплая погода. Никаких морозов. Так, на Юге ночью 11 – 16 градусов (29 октября 7 – 12), днем еще пригреет до 18 – 23.
Тем временем на остальной территории Украины ночью 6 – 12, днем 10 – 17 тепла. Впрочем, в субботу на Востоке до +20 градусов.
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Заметим, что, по предварительным прогнозам на картах Укргидрометцентра, в понедельник, 30 октября, уже везде без дождя. В последний день октября осадки пока возможны только на крайнем Западе. Впрочем, только местами ожидаются небольшие дожди.
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