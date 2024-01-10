Что будет с законопроектом о мобилизации: в комитете назвали 2 варианта

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности еще не принял решение о законопроекте о мобилизации. Депутат Егор Чернев объяснил, как именно этот документ может быть сбалансирован.

Заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Егор Чернев заявил, что есть 2 варианта балансировки законопроекта о мобилизации в Украине. Об этом он сказал в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

Читайте также Арахамия срочно собирает "слуг народа", чтобы обсудить законопроект о мобилизации - СМИ

Какая ситуация с законопроектом

Нардеп пояснил, что задача комитета состоит в том, чтобы сбалансировать законопроект о мобилизации. А именно сделать так, чтобы он выполнял задачи Генштаба и не нарушал конституционные права граждан. По его словам, этой цели можно достичь разными способами.

Первый вариант состоит в доработке законопроекта между первым и вторым чтением.

Это один из вариантов, рассматриваемых комитетом. Комитет еще не вынес решения, потому что у нас есть наработанные изменения и рекомендации, которые должны быть учтены между первым и вторым чтением, если мы вынесем его в зал для голосования в первом чтении,

– заявил Чернев.

Второй вариант предусматривает отправку законопроекта на доработку. Комитет будет выбирать один из двух вариантов после того, как члены других фракций вынесут свои предложения по законопроекту на рассмотрение. Комитет будет ждать эти предложения 11 января.

Информацию о дате обсуждений подтвердило Суспильне. Сергей Рахманин в комментарии изданию сообщил, что заседание по законопроекту о мобилизации должно состояться в четверг, 11 января, в 10 утра.

До тех пор, пока законопроект не будет проголосован на комитете, он не может рассматриваться в Верховной Раде. Решения комитета по этому законопроекту еще не было,

– объяснил член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности.

По его словам, поправки в любые законопроекты вносятся между первым и вторым чтениями Верховной Рады. К первому чтению нельзя добавлять никаких поправок или рекомендаций. Рахманин добавил, что законопроект о мобилизации будет либо внесен в зал, либо отклонен, либо отправлен на доработку.

Также он заявил, что Кабмину предлагали отозвать проект закона, внести изменения, перерегистрировать и подать снова. Однако Кабмин считает, что народные избранники внесут все необходимые поправки в законопроект до второго чтения.

Какой может быть финальная версия

Егор Чернев также заявил, что финальная версия законопроекта о мобилизации будет максимально сбалансированной и не будет включать в себя ничего антиконституционного. Он выступил за вынесение документа на рассмотрение в зал Верховной Рады для принятия решения по его дальнейшей судьбе.

Важно, что пока нет больших споров по поводу законопроекта. Министерство обороны Украины обосновывает каждую норму, оно настроено конструктивно и слышит нас. Я надеюсь, что финальная версия документа с нашими предложениями будет максимально сбалансирована, в частности, в плане мотивационных и принудительных норм, мобилизации и рекрутинга.

– заметил нардеп.

Чернев заявил, что в настоящее время продолжается обсуждение нормы по отсрочке для людей с инвалидностью. По его словам, комитет настаивает на том, чтобы инвалиды I и II группы вообще не подлежали мобилизации.

Другие новости об этом законопроекте