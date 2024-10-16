Безумный Путин хочет крови, – комбат сказал, когда Россия пойдет на переговоры

Тема "мирных" переговоров с Россией становится все более обсуждаемой как на Западе, так и в Украине. Однако пока Кремль не планирует садиться за стол переговоров.

К переговорам Россию можно только принудить, объяснил в разговоре с 24 Каналом командир батальона "Свобода" Петр Кузик. В противном случае говорить с Кремлем о завершении войны нет смысла.

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Когда Путин пойдет на переговоры

В западных СМИ все больше активизируется тема переговоров с Россией. Мол, с россиянами можно заключить временное "перемирие", которое якобы сможет помочь урегулировать ситуацию полностью.

Никогда с врагом таким, как Москва, не может быть честного перемирия. Безумный лидер россиян хочет крови, хочет тирании, хочет уничтожения большого количества людей, то есть украинского народа. Надо понять, что они пойдут на переговоры исключительно, когда Украина нанесет им значительный ущерб,

– пояснил Петр Кузик.

Военный отметил, что задача каждого на уровне батальона – наносить врагу максимально возможные потери. И в конце концов когда-то эта цифра станет для России критической.

"Почему сейчас для россиян цифра не является критической? Много своих потерь они "размывают" зеками, наемниками и мобилизованными с оккупированных территорий. У них реально большие потери, цивилизованная страна уже давно прекратила бы эту бойню. Но для них это пока не так чувствительно", – отметил командир батальона "Свобода".

Чем больше кадровых военных будет ликвидировано, тем быстрее Россия захочет переговоров.

"Мы не хотели этой войны, но она пришла к нам. Выбора нет. Надо или сдаться "русскому миру" и почувствовать все "наслаждение" лагерей убийств и тирании, или сопротивляться, что мы и делаем, как мне кажется, неплохо", – отметил Кузик.

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Что нужно Украине, чтобы победить на поле боя

В теме переговоров также очень кардинально важным станет влияние Соединенных Штатов, в частности после президентских выборов. Важны и другие политические процессы в мире.

Я понимаю, что где-то подсознательно этот сумасшедший Путин хотел бы вывести Украину на переговоры, но исключительно на своих условиях. И значительная часть украинцев также уже устала от войны, но повторю, мы не звали эту войну – у нас просто нет выбора,

– подчеркнул военный.

История неоднократно свидетельствовала о том, что переговоры с Россией ничего не стоят, и тем более они не заложат основы для мира. Ни в краткосрочном, ни в долгосрочном временном промежутке.

"Все будет зависеть от выносливости и боеспособности украинского войска. А боеспособность украинского войска, к сожалению, сейчас очень зависит от поддержки украинского населения. Почему "к сожалению"? Потому что должно было бы зависеть от международных поставок и от государственной администрации. Но пока выдающуюся роль играет волонтерская поддержка", – отметил Кузик.

Военный добавил, что российскую армию, несмотря на ее мощные возможности, реально победить, имея достаточное количество западного вооружения. А для того, чтобы сейчас сделать определенный рывок, как это было в 2022 году на Харьковщине или недавно на Курщине, нужно долгое время аккумулировать боеприпасы и оружие.