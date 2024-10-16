До переговорів Росію можна лише примусити, пояснив у розмові з 24 Каналом командир батальйону "Свобода" Петро Кузик. В іншому випадку говорити з Кремлем про завершення війни немає сенсу.

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Коли Путін піде на перемовини

У західних ЗМІ все більше активізується тема перемовин з Росією. Мовляв, з росіянами можна укласти тимчасове "перемир'я", яке нібито зможе допомогти врегулювати ситуацію повністю.

Ніколи з ворогом таким, як Москва, не може бути чесного перемир'я. Божевільний лідер росіян хоче крові, хоче тиранії, хоче знищення великої кількості людей, тобто українського народу. Треба зрозуміти, що вони підуть на перемовини виключно, коли Україна завдасть їм значної шкоди,

– пояснив Петро Кузик.

Військовий наголосив, що завдання кожного на рівні батальйону – завдавати ворогові максимально можливих втрат. І зрештою колись ця цифра стане для Росії критичною.

"Чому зараз для росіян цифра не є критичною? Багато своїх втрат вони "розмивають" зеками, найманцями та мобілізованими з окупованих територій. У них реально великі втрати, цивілізована країна вже давно припинила б цю бійню. Але для них це наразі не так дошкульно", – зазначив командир батальйону "Свобода".

Що більше кадрових військових буде ліквідовано, то швидше Росія захоче перемовин.

"Ми не хотіли цієї війни, але вона прийшла до нас. Вибору нема. Треба або здатися "русскому міру" і відчути всю "насолоду" таборів вбивств та тиранії, або чинити опір, що ми й робимо, як мені здається, непогано", – наголосив Кузик.

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Що потрібно Україні, аби перемогти на полі бою

У темі перемовин також дуже кардинально важливим стане вплив Сполучених Штатів, зокрема після президентських виборів. Важливі й інші політичні процеси у світі.

Я розумію, що десь підсвідомо цей божевільний Путін хотів би вивести Україну на перемовини, але виключно на своїх умовах. І значна частина українців також вже втомилась від війни, але повторю, ми не кликали цю війну – у нас просто немає вибору,

– підкреслив військовий.

Історія неодноразово свідчила про те, що перемовини з Росією нічого не варті, і тим паче вони не закладуть підвалини для миру. Ні в короткостроковому, ні в довгостроковому часовому проміжку.

"Все залежатиме від витривалості і боєздатності українського війська. А боєздатність українського війська, на жаль, зараз дуже залежить від підтримки українського населення. Чому "на жаль"? Тому що мало б залежати від міжнародних поставок і від державної адміністрації. Але поки визначну роль відіграє волонтерська підтримка", – зазначив Кузик.

Військовий додав, що російську армію, попри її потужні можливості, реально перемогти, маючи достатню кількість західного озброєння. А для того, аби зараз зробити певний ривок, як це було 2022 року на Харківщині чи нещодавно на Курщині, потрібно довгий час акумулювати боєприпаси та зброю.