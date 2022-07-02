Путин принял решение о вторжении в Украину по меньшей мере за год до этого, – Шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что президент России Владимир Путин готовился к войне с Украиной около года. Из-за длительного планирования российский диктатор сможет вести затяжное наступление.

Об этом канцлер Германии рассказал в эфире еженедельной новостной программы "Лицо нации". Сообщается, что корреспондент Маргарет Бреннан встретилась с Олафом Шольцем во время саммита НАТО в Мадриде.

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Война с Украиной затянулась на более чем 4 месяца

Шольц отметил, что во время саммита мировые лидеры отмечали факт, что война на территории Украины затянулась на более чем 4 месяца. Тем временем Россия использует свою огневую мощь, чтобы добиться мелких успехов. По оценкам разведки США, в настоящее время государство-агрессор оккупировало около 20% территории Украины.

На вопрос, когда у Путина завершится ресурс, Шольц ответил неуверенно:

На самом деле никто не знает (когда у Путина закончатся средства и оружие – 24 канал), но длительное планирование свидетельствует о том, что он готов к длительным военным действиям,

– отметил канцлер Германии.

Немецкий лидер отметил, что Путин является представителем большой страны, где проживает много людей. Поэтому он может позволить себе длительную и жестокую войну к которой готовился очень долго.

Я думаю, что решение вести эту войну было принято за год до ее начала или, возможно, раньше, потому что он готовился к ней. Для этого он сможет продолжать войну очень долго,

– подчеркнул он.

Ощутил ли Путин влияние санкций

Шольц подчеркнул, что хотя Путин не признает этот факт, Россия ощущает на себе влияние западных санкций.

Это происходит с не столь развитой страной, которая действительно нуждается в всех технологиях из остального мира, чтобы иметь соответствующий уровень жизни,

– отметил он.

По словам Шольца, Германия прилагает все усилия, чтобы уменьшить сумму, которую платит России за энергоресурсы.

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