Путин принял решение о вторжении в Украину по меньшей мере за год до этого, – Шольц
Источник:CBS News
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что президент России Владимир Путин готовился к войне с Украиной около года. Из-за длительного планирования российский диктатор сможет вести затяжное наступление.
Об этом канцлер Германии рассказал в эфире еженедельной новостной программы "Лицо нации". Сообщается, что корреспондент Маргарет Бреннан встретилась с Олафом Шольцем во время саммита НАТО в Мадриде.
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Война с Украиной затянулась на более чем 4 месяца
Шольц отметил, что во время саммита мировые лидеры отмечали факт, что война на территории Украины затянулась на более чем 4 месяца. Тем временем Россия использует свою огневую мощь, чтобы добиться мелких успехов. По оценкам разведки США, в настоящее время государство-агрессор оккупировало около 20% территории Украины.
На вопрос, когда у Путина завершится ресурс, Шольц ответил неуверенно:
На самом деле никто не знает (когда у Путина закончатся средства и оружие – 24 канал), но длительное планирование свидетельствует о том, что он готов к длительным военным действиям,
– отметил канцлер Германии.
Немецкий лидер отметил, что Путин является представителем большой страны, где проживает много людей. Поэтому он может позволить себе длительную и жестокую войну к которой готовился очень долго.
Я думаю, что решение вести эту войну было принято за год до ее начала или, возможно, раньше, потому что он готовился к ней. Для этого он сможет продолжать войну очень долго,
– подчеркнул он.
Ощутил ли Путин влияние санкций
Шольц подчеркнул, что хотя Путин не признает этот факт, Россия ощущает на себе влияние западных санкций.
Это происходит с не столь развитой страной, которая действительно нуждается в всех технологиях из остального мира, чтобы иметь соответствующий уровень жизни,
– отметил он.
По словам Шольца, Германия прилагает все усилия, чтобы уменьшить сумму, которую платит России за энергоресурсы.Обратите внимание. Ранее Шольц отметил, что страны G7 на стороне Украины и будут продолжать поддерживать нас.
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