Перенос заседаний ТКГ из Минска: Арестович рассказал, когда рассмотрят вопрос
Источник:"Дом"
Алексей Арестович заявил, что после снятия карантинных ограничений первым рассмотрят вопрос переноса заседаний Трехсторонней контактной группы из Минска. Однако эта процедура будет долгой.
В интервью телеканалу спикер украинской делегации также отметил, что переговоры нужны России для продолжения попыток навязать Украине диалог с представителями так называемых "республик".
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Вопрос переноса заседаний ТКГ из Минска
По словам Арестовича, Россия пытается показать, что она вроде бы не является стороной конфликта. Однако встреча украинской делегации с представителями незаконных вооруженных формирований невозможна.
Формат очных встреч, уточнил спикер украинской делегации, предусмотрен Минскими договоренностями, но в условиях коронавируса невозможен. Ведь после приезда из России и Индии все граждане должны проходить 14-дневную самоизоляцию.
Что же касается встреч ТКГ после снятия карантинных ограничений, то тогда прежде всего будут рассматривать вопрос о новом месте проведения переговоров.
Сможет ли Минск удержать статус посредника – это уже очень большой вопрос, учитывая, что мы не признали Лукашенко законно избранным президентом Беларуси. Поэтому речь, вероятно, пойдет о переносе переговоров из Минска,
– подчеркнул Арестович.
В то же время он добавил, что эта процедура будет длительной.
Заседание ТКГ: последние новости
- Переговоры России и Украины по Донбассу в разных форматах не дают результатов из-за блокирования и неадекватных требований представителей страны оккупанта. Кроме того, из-за пандемии COVID-19 они проходят в онлайн-режиме.
- В то же время в России в последнее время несколько раз заявляли о "необходимости очной встречи в Минске". Однако украинская сторона отвергает такие идеи.