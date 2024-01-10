Дата уже известна: когда Рада рассмотрит законопроект о мобилизации

В четверг, 11 января, Верховная Рада рассмотрит новый законопроект о мобилизации. Речь идет о первом чтении.

Об этом со ссылкой на главу фракции "Слуга народа" сообщил нардеп Ярослав Железняк. Также отметил, что законопроект рассмотрят с предложениями Комитета, передает 24 Канал.

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Законопроект рассмотрят в Раде 11 января

Железняк в 12:22 написал, что Давид Арахамия с трибуны Парламента только что объявил, что завтра будет первое чтение законопроекта по мобилизации.

Как и писал, – первое чтение с предложениями Комитета (по вопросам обороны – 24 Канал),

– подчеркнул нардеп.

Во вторник Железняк писал, что по состоянию на утро 9 января в Раде уже естьо мобилизации. В частности, правительственный и 4 альтернативных.

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