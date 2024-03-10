Зеленский резко высказался о заявлении Папы Римского о переговорах с Россией

Владимир Зеленский 10 марта записал традиционное вечернее обращение к украинцам. В нем глава государства рассказал, что значит, когда церковь находится рядом с народом.

Президент отметил, что сейчас Украину защищают представители разных конфессий, помогая изгонять врага с нашей территории. Зеленский поблагодарил всех, кто защищает наше государство от врага.

Смотрите также Есть несколько причин: Зеленский рассказал, почему выборы во время военного положения невозможны

Зеленский ответил Понтифику на слова о "белом флаге"

Президент подчеркнул, что наши Силы обороны состоят из многих элементов, в частности, многих бригад и подразделений. И каждый, кто действует на фронте, защищает государство от российских диверсантов и террора, выполняет боевые задачи, заслуживает благодарности и уважения.

Российские оккупанты и застенки не идут дальше Европой только потому, что их сдерживают украинцы и украинки с оружием в руках и под сине-желтым флагом. В Украине много было когда-то белых стен домов и церквей, которые сейчас обожжены и разбиты российскими снарядами,

– отметил Зеленский.

По мнению главы государства, это очень красноречиво говорит, кто именно должен остановиться, чтобы война остановилась. А каждый, кто защищает жизни и людей, выполняет самую почетную миссию, которая только может быть в условиях такого античеловеческого вторжения.

"Когда российское зло 24 февраля начало эту войну, все украинцы стали на защиту. Христиане, мусульмане, иудеи – все. И я благодарю каждого украинского капеллана, которые – с армией, в Силах обороны. Там, на передовой", – отметил президент.

Он подчеркнул, что все эти люди защищают жизнь и человечность. Поддерживают и молитвой, и разговором, и делом.

Вот что такое церковь – с людьми. А не за две с половиной тысячи километров – где-то там заниматься виртуальным посредничеством между тем, кто хочет жить, и тем, кто хочет тебя уничтожить,

– сказал украинский глава.

Он также поблагодарил каждого, кто в Украине и с Украиной. В частности, тем, кто делает все для того, чтобы сохранить жизнь, кто помогает и действительно находится рядом – действиями и молитвами.

Интересно Ночью оккупанты били ракетами и запустили почти 40 "Шахедов": как отработала ПВО

Сбитые "Шахеды" и благодарность защитникам неба

В обращении президент также отметил всех украинских воинов, которые ежедневно и каждую ночь защищают наше небо.

Только за одну ночь на это воскресенье им удалось сбить 35 "Шахедов". Всего с начала марта российские террористы применили против Украины уже 175 таких убийственных дронов. К счастью, 151 из них были сбиты нашими воинами,

– подчеркнул Зеленский.

По словам главы государства, это очень важный результат. В частности, он подчеркнул, что несмотря на то, что не все сбили дроны, есть попадания, потери и жертвы, но со всем тем удается и спасать наших людей.

"Я благодарю каждого воина наших мобильных огневых групп во всех регионах боевого дежурства. Я благодарю каждого летчика и инженера Воздушных сил, всем нашим воинам противовоздушной обороны. Будем и в дальнейшем наращивать наши огневые возможности, украинскую ПВО", – подчеркнул президент.

Он также отметил, что больше систем ПВО и других средств поражения российской авиации означает более близкий мир. Глава государства поблагодарил каждого в мире, кто с этим помогает. Зеленский также пообещал, что будет в Украине больше ПВО и наша власть очень активно над этим работает.