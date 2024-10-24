Враг хочет перейти на правый берег реки Оскол: в 92 ОШБ объяснили, почему это очень сложная задача

Россияне стремятся выйти на правый берег реки Оскол. Но это сложная задача, говорят в ВСУ.

Украинские военные столкнулись с трудностями, когда освобождали Купянск в 2022 году, вспоминает командир батальона ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" 92 отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко Юрий Федоренко в интервью NV. Поэтому пока о захвате правобережья Купянщины говорить преждевременно.

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Какова ситуация на Купянском направлении

Для того чтобы перейти на другую сторону реки Оскол, правобережный Купянск, противнику нужно форсировать реку. Но должен вам сказать, что в 2022 году мы ее форсировали, отбивая Купянщину у врага, это была очень, очень и очень сложная задача. В то время еще не были развиты такие технологии как FPV-дроны, другие средства беспилотных систем, которые сейчас активно обнаруживают врага и наносят ему огневое поражение. По моему убеждению, в ближайшее время о форсировании реки Оскол речь идти не может,

– считает Федоренко.

По его мнению, сейчас россиянам "важно вгрызться на левобережье", то есть полностью оккупировать Кругляковку, закрепиться там и расширять плацдарм, в частности до Купянска-Узлового.

"После поэтапной оккупации левобережной Купянщины можем говорить, что у противника будет достаточный плацдарм с необходимой возможностью подтянуть огневые средства для проведения артподготовки левого берега и затем приведения в соответствие своих войск для определения задачи форсировать реку, выйти на правый берег", – объясняет командир.

ГУР, 1 бригада Национальной гвардии Украины, 77 ДШБ, батальон "Ахиллес" освободили Кругляковку. Но там еще продолжаются достаточно активные боевые действия.

Украинские бойцы уничтожили почти всю вражескую технику, но части пехоты удалось уйти.

"Пехотинец – это такая единица в случае россиян, которая залезет под фундамент, в укрытие, в погреб, в какую-то лунку – куда угодно, для того, чтобы переждать, пересидеть и дождаться, пока подтянется другая живая сила. Поэтому сейчас в населенном пункте ведется активная работа по выбиванию противника и стабилизации ситуации", – добавляет Федоренко.

Россияне прибегают к комбинированной тактике

Оккупанты применяют легкобронированную и бронированную технику, чтобы быстро прорывать боевые порядки и забрасывать штурмовую пехоту на переднюю линию. А пехоту накапливают поэтапно. И только наращивают давление.

Противник движется и по посадкам, лесопосадкам двоечками для того, чтобы их сложно было отработать артиллерией. И в "лучших традициях" советских войск Второй мировой войны перебегают в чистом поле по 8-10 человек. Они перебегают цепью, Силы обороны из 10 ликвидируют 9, один добежал. Следующая партия – восемь ликвидировано, двое добежали. Где-то чуть больше, где-то чуть меньше [выживает и собирается] до того времени, пока противник не добегает до позиций, которые вблизи наших, перегруппировывается и пытается выбивать Силы обороны с занимаемых позиций,

– говорит военный.

Федоренко прогнозирует, что захватчики возьмут паузу, потому что постоянно вести интенсивные боевые действия сложно. В ближайшей перспективе речь не идет о полном закреплении россиян на левобережном плацдарме.