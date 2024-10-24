Українські військові мали труднощі, коли звільняли Куп'янськ у 2022 році, пригадує командир батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" 92 окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка Юрій Федоренко в інтерв'ю NV. Тож наразі про захоплення правобережжя Куп'янщини говорити передчасно.

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Яка ситуація на Куп'янському напрямку

Для того, аби перейти на іншу сторону річки Оскіл, правобережний Куп'янськ, противнику потрібно форсувати річку. Але маю вам сказати, що 2022 року ми її форсували, відбиваючи Куп'янщину у ворога, це було дуже, дуже і дуже складне завдання. У той час ще не були розвинуті такі технології як FPV-дрони, інші засоби безпілотних систем, які зараз активно виявляють ворога і завдають йому вогневе ураження. За моїм переконанням, у найближчий час про форсування річки Оскіл йтися не може,

– вважає Федоренко.

На його думку, зараз росіянам "важливо вгризтися на лівобережжі", тобто повністю окупувати Кругляківку, закріпитись там і розширювати плацдарм, зокрема до Куп'янська-Вузлового.

"Після поетапної окупації лівобережної Куп'янщини можемо говорити, що у противника буде достатній плацдарм із необхідною можливістю підтягнути вогневі засоби для проведення артпідготовки лівого берега і потім приведення у відповідність своїх військ для визначення задачі форсувати річку, вийти на правий берег", – пояснює командир.

ГУР, 1 бригада Національної гвардії України, 77 ДШБ, батальйон "Ахіллес" звільнили Кругляківку. Але там ще тривають достатньо активні бойові дії.

Українські бійці знищили майже всю ворожу техніку, але частині піхоти вдалося піти.

"Піхотинець – це така одиниця в випадку росіян, яка залізе під фундамент, в укриття, до льоху, в якусь лунку – куди завгодно, для того, аби перечекати, пересидіти і дочекатися, поки підтягнеться інша жива сила. Тому зараз у населеному пункті ведеться активна робота щодо вибиття противника та стабілізації ситуації", – додає Федоренко.

Росіяни вдаються до комбінованої тактики

Окупанти застосовують легкоброньовану та броньовану техніку, щоб швидко проривати бойові порядки та закидати штурмову піхоту на передню лінію. А піхоту накопичують поетапно. І тільки нарощують тиск.

Противник рухається і по посадках, лісопосадках двієчками для того, аби їх складно було відпрацювати артилерією. І у "кращих традиціях" радянських військ Другої світової війни перебігають у чистому полі по 8−10 осіб. Вони перебігають ланцюгом, Сили оборони з 10 ліквідують 9, один добіг. Наступна партія – восьмеро ліквідовано, двоє добігли. Десь трохи більше, десь трохи менше [виживає і збирається] до того часу, поки противник не добігає до позицій, які поблизу наших, перегруповується і намагається вибивати Сили оборони з займаних позицій,

– говорить військовий.

Федоренко прогнозує, що загарбники візьмуть паузу, бо постійно вести інтенсивні бойові дії складно. У найближчій перспективі не йдеться про повне закріплення росіян на лівобережному плацдармі.