Альтернатива Крымскому мосту: когда россияне могут завершить строительство железной дороги

Российский руководитель Владимир Путин заявил, что Россия якобы возобновила строительство железнодорожного сообщения из Ростова-на-Дону через Донецк – Мариуполь – Бердянск в Севастополь.

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко предположил в эфире 24 Канала, когда оккупанты могут закончить строительство железной дороги, которая является альтернативой Крымскому мосту.

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Сколько времени нужно для строительства железной дороги

Мусиенко отметил, что россияне еще с осени 2023 года пытаются построить железную дорогу, но не укладываются в сроки. Этому препятствуют несколько факторов.

Во-первых, украинские военные уже дважды уничтожали вражеское построение через реку Кальмиус неподалеку от села Гранитное в Донецкой области.

Во-вторых, в России есть поговорка: "Не спеши выполнять приказ, ведь его могут изменить". Похожее положение с железной дорогой. Оккупанты настолько "спешат" выполнять задачи, что их действия указывают на признаки саботажа. Они не выполняют план вовремя и разворовывают средства.

Такая же ситуация была со строительством Крымского моста. Россияне кормили обещаниями, что "вот-вот" и все будет готово, но впоследствии построили сооружение, которое, вполне вероятно, Силы обороны скоро уничтожат. Поэтому оккупанты всеми силами будут пытаться построить железнодорожное сообщение.

Россия декларировала, что можно построить за полгода, но у меня есть сомнения. Были такие мысли и такие сроки звучали. Сколько нужно времени на самом деле? Сказать трудно. Есть факторы саботажа, хищений, задержек. Также, я не думаю, что украинские войска будут наблюдать молча, а будут соответствующие действия направлены на разрушение даже на стадии строительства,

– предположил Александр Мусиенко.

Не случайно звучала информация, что Украине нужны немецкие ракеты Taurus. Разведка узнала, что россияне хотят построить железную дорогу. Поэтому пока Крымский мост играет одну из приоритетных и важных ролей в логистическом обеспечении врага в оккупированном Крыму и на Юге, его нужно уничтожить.

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