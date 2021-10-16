Когда россяине таранили "Яны Капу", то хохотали, – Кулеба пообещал "задавить" Россию в Гааге

В Гааге начался второй раунд дебатов между Украиной и Россией относительно незаконного захвата в Керченском проливе 3 украинских судов в 2018 году. Украинская сторона в суде наголову разбила российские манипуляции, доказав, что Москва последовательно старается избегать ответственности за содеянное.

Позицию Украины в Арбитражном суде в Гааге защищала профессиональная юридическая команда Министерства иностранных дел.

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В ведомстве отметили, что украинские дипломаты и юристы доказали суду, что Россия последовательная только в стремлении избежать ответственности за свои действия. А глава МИД Украины Дмитрий Кулеба пообещал стране-агрессору достойный ответ.

Когда россияне таранили "Яны Капу", они хохотали и кричали "Дави его!" Мы тоже умеем давить. Только не железным бортом корабля,

– отметил министр.

Кулеба уточнил, что Украина давит "железной логикой юридических аргументов". "И мы задавим российских преступников. Красиво и согласно международному праву", – подчеркнул он.

Для этого Украина применяет 3 долгосрочные инструменты для привлечения России к юридической ответственности

холодный юридический расчет,

железные правовые аргументы и последовательную, систематическую работу по Стратегии внешнеполитической деятельности Украины.

Кроме этого, глава МИД обратил внимание, что победа Украины в деле по захвату кораблей и пленении наших моряков важна для мира в целом. Это будет сигналом для международного сообщества и отдельных государств того, что нельзя нарушать правила.

Россия захватила три корабля Украина: коротко

В конце ноября 2018 года России захватила в районе Керченского пролива украинский буксир "Яны Капу" и малые катера "Бердянск" и "Никополь", направлявшихся из Одессы в Мариуполь. Впоследствии 24 украинских военных обвинили в "незаконном пересечении границы с применением насилия или угрозы его применения".

Международный трибунал ООН по морскому праву в мае 2019 года постановил, что Москва должна освободить моряков и передать Украине судна.

В сентябре в рамках взаимного обмена пленными домой вернулись моряки, а в ноябре Россия передала Украине захваченные суда.

Текст сообщения МИД Украины:

На этой неделе в Арбитражном суде в Гааге Украины наголову разбила русские манипуляции. Позицию Украины защищала профессиональная юридическая команда МИД.

Украинские дипломаты и юристы доказали суда Россия последовательная только в стремлении избежать ответственности за свои действия.

Dmytro Kuleba: "Когда россияне таранили "Яны Капу", они хохотали и кричали "Дави его!" Мы тоже умеем давить. Только не железным бортом корабля. Мы давим железной логикой юридических аргументов. И мы задавим российских преступников. Красиво и согласно международному праву.

Украина применяет три долгосрочных инструменты для привлечения РФ к юридической ответственности: холодный юридический расчет, железные правовые аргументы и последовательную, систематическую работу по Стратегии внешнеполитической деятельности Украины".

В этом деле Украина отстаивала не только свои интересы, но и целостность международного права в целом.

Президент Украины и МИД укрепляют мировую коалицию в поддержку Украины, включающая в себя доведение преступлений РФ в международных судах. Победа Украины в деле по захвату кораблей и взятие в плен наших моряков важна не только для нас, но и для мира в целом. Она будет сигналом для международного сообщества и отдельных государств – нельзя нарушать правила.