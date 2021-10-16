Позицію України в Арбітражному Суді в Гаазі захищала професійна юридична команда Міністерства закордонних справ.

До теми У Гаазі почався другий раунд дебатів між Україною та Росією щодо агресії в Керченській протоці

Україна показала у Гаазі справжню сутність Росії

У відомстві наголосили, що українські дипломати і юристи довели суду, що Росія послідовна лише у прагненні уникнути відповідальності за свої дії. А очільник МЗС України Дмитро Кулеба пообіцяв країні-агресору гідну відповідь.

Коли росіяни таранили "Яни Капу", вони реготали та кричали "Дави його!" Ми теж уміємо давити. Тільки не залізним бортом корабля,

– зазначив міністр.

Кулеба уточнив, що Україна давить "залізною логікою юридичних аргументів". "І ми задавимо російських злочинців. Красиво та згідно з міжнародним правом", – наголосив він.

Для цього Україна застосовує 3 довгострокові інструменти для притягнення Росії до юридичної відповідальності:

холодний юридичний розрахунок,

залізні правові аргументи та послідовну,

систематичну роботу згідно зі Стратегією зовнішньополітичної діяльності України.

Окрім цього, очільник МЗС звернув увагу, що перемога України у справі щодо захоплення кораблів та взяття в полон наших моряків важлива для світу загалом. Адже буде сигналом для міжнародної спільноти та окремих держав того, що не можна порушувати правила.

Росія захопила три кораблі України: коротко

Наприкінці листопада 2018 року Росія захопила в районі Керченської протоки український буксир "Яни Капу" і малі катери "Бердянськ" і "Нікополь", що прямували з Одеси до Маріуполя. Згодом 24 українських військових звинуватили в "незаконному перетині кордону з застосуванням насильства чи загрози його застосування".

Міжнародний трибунал ООН з морського права у травні 2019 року ухвалив, що Москва повинна звільнити моряків і передати Україні судна.

У вересні у межах взаємного обміну полоненими додому повернулися моряки, а у листопаді Росія передала Україні захоплені судна.

Текст повідомлення МЗС України:

Цього тижня в Арбітражному Суді в Гаазі Україна вщент розбила російські маніпуляції. Позицію України захищала професійна юридична команда МЗС.

Українські дипломати і юристи довели суду: Росія послідовна лише у прагненні уникнути відповідальності за свої дії.

Dmytro Kuleba: «Коли росіяни таранили "Яни Капу", вони реготали та кричали "Дави його!" Ми теж уміємо давити. Тільки не залізним бортом корабля. Ми давимо залізною логікою юридичних аргументів. І ми задавимо російських злочинців. Красиво та згідно з міжнародним правом.

Україна застосовує три довгострокових інструменти для притягнення РФ до юридичної відповідальності: холодний юридичний розрахунок, залізні правові аргументи та послідовну, систематичну роботу згідно зі Стратегією зовнішньополітичної діяльності України».

У цій справі Україна відстоювала не лише свої інтереси, але і цілісність міжнародного права загалом.

Президент України і МЗС зміцнюють світову коаліцію на підтримку України, що включає в себе доведення злочинів РФ у міжнародних судах. Перемога України у справі щодо захоплення кораблів та взяття в полон наших моряків важлива не лише для нас, а й для світу загалом. Вона буде сигналом для міжнародної спільноти та окремих держав – не можна порушувати правила.