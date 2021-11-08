В Минюсте рассказали, когда СНБО определит первых олигархов
Источник:фейсбук Дениса Малюськи
Министр юстиции Денис Малюська заявил, что первых украинских олигархов СНБО может определять уже с мая 2022 года. До этого момента у тех, кто потенциально может войти в соответствующие списки, есть время, чтобы избавиться от признаков олигархов.
По словам Малюськи, закон об олигархах вступит в силу в первой половине мая 2022 года. Уже в конце месяца СНБО может создать соответствующий реестр.
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Олигархи могут исправить ситуацию
Денис Малюська заявил, что до мая 2022 года у тех, кто сейчас подпадает под критерии определения олигарха, есть время, чтобы исправить ситуацию. Для этого, по словам министра, нужно прекратить финансировать партии, избавиться от монопольного положения или продать свои медиа людим с безупречной репутацией.
В противном случае после внесения в списки СНБО олигархам запретят финансировать партии и политическую агитацию и покупать объекты большой приватизации. Контакты чиновников с олигархами будут подпадать под декларирование.
Контакты чиновников с олигархами или их представителями будут публично декларироваться, а сами олигархи будут нести существенные репутационные риски в деловом мире,
– заявил Малюська.
По словам министра юстиции в ближайшее время Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания разработает механизм проверки деловой репутации покупателя СМИ, а СНБО утвердит Положение о реестре олигархов и создаст соответствующий список.
Закон об олигархах: главное
- 23 сентября 279 народных депутатов окончательно поддержали закон об олигархах. Однако в принятом документе было несколько противоречивых поправок, в частности они касались того, кто создает реестр олигархов – СНБО или НАПК.
- 3 ноября Верховная Рада устранила неточности в законе в соответствии со 131 статьей регламента. То есть весь закон на переголосование не выносили.
- 5 ноября президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об олигархах.