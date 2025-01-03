Когда состоится следующий "Рамштайн": СМИ назвали дату

Следующее заседание Контактной группы по обороне Украины состоится уже в январе. Это подтвердили в Военно-воздушных силах США.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Радио Свобода".

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Дата следующего "Рамштейна"

Так, следующее заседание в формате "Рамштайн" состоится 9 января на авиабазе в Германии. Его проведет глава Пентагона Ллойд Остин.

На заседании Контактной группы, к которой приобщены более 50 стран, обсудят дальнейшую поддержку нашего государства.

В Офисе общественных связей авиабазы "Рамштайн" отметили, что это будет уже 25 заседание Контактной группы.

Остин снова пригласил министров обороны и старших военных официальных лиц со всего мира для обсуждения поддержки для Украины,

– говорится в пресс-релизе.

Ранее, 19 декабря, Рустем Умеров анонсировал, что в январе состоится заседание формата "Рамштайн". Об этом глава Минобороны рассказал по результатам телефонного разговора с португальским коллегой Нуну Мелу.

"В январе встретимся лично в рамках очередного заседания формата "Рамштайн". Планируем детально обсудить дальнейшие шаги для усиления сотрудничества в сфере безопасности между Украиной и Португалией в 2025 году", – писал Умеров.