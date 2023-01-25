Когда танки Leopard 2 будут полностью готовы к эксплуатации в Украине

Германия наконец-то приняла историческое решение о передаче Украине танков Leopard 2. Теперь главный вопрос – когда они окажутся в Украине и будут помогать ВСУ уничтожать врага.

Как пишут западные СМИ, прежде чем танки Leopard 2 будут полностью готовы к эксплуатации, истечет 2 – 3 месяца.

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По словам главы МИД Португалии Жоау Гомеша Кравиньо, это будет зависеть от подготовки украинских экипажей. Дело в том, что Leopard очень технологичен, и только процесс обучения займет несколько недель.

После этого есть материально-технические препятствия, которые нужно решить вместе с союзниками, поэтому это займет два – три месяца,

– считает португальский дипломат.

Кравиньо не вдавался в подробности того, сколько из 37 португальских танков Leopard 2 могут быть отправлены в Украину.

В то же время министр обороны Германии Борис Писториус сообщил, что танки Leopard 2 из Германии могут быть доставлены в Украину примерно через три месяца.

Украина получит танки Leopard