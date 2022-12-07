Хуже всего, что им все равно, – россиянин об отношении соотечественников к войне

В начале войны украинцы пытались достучаться до россиян, объясняя, что происходит в Украине. Однако подавляющее большинство населения страны-агрессора под влиянием российской пропаганды осталось в лучшем случае безразличным, а в худшем – обвиняло украинцев самих в своих бедах. Мол, они сами виноваты в том, что Россия пошла войной против Украины.

Хуже всего в российском обществе то, что россиянам все равно, что происходит в их стране и за ее пределами. Об этом 24 каналу рассказал диггер из Москвы Павел Софронов. По его мнению, его соотечественники в основном эгоистические и безответственные люди.

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Безответственное общество

Он отметил, что пропаганда радикализует меньшинство общества – несколько процентов населения, радикально поддерживающего войну и убийство. Однако направлена пропаганда на большинство.

Цель пропаганды – не заставить это большинство идти на войну или голосовать за Путина, а повлиять на него так, чтобы людям было все равно. Это главная их победа. Россияне убедили себя в том, что ничего не смогут сделать и уверены, что от них ничего не зависит,

– подчеркнул он.

По его мнению, россияне не отдают себе отчет в том, что происходит в их стране. За них все должен решать царь. Российское общество не хочет отвечать ни перед будущими поколениями, ни перед прошлыми.

"Уберите за собой"

"Я даже своим родителям говорю: "большое спасибо" вам за то, что вы нам оставили. Почему мы теперь должны умирать, сидеть в тюрьмах, что-то делать, чтобы исправить ваши ошибки? Уберите за собой. Они не чувствуют эту ответственность", – рассказал Софронов.

По его словам, люди в России даже не понимают, что сами своими руками поставили Путина, но при этом не чувствуют никакой ответственности за то, чтобы его оттуда устранить.

"Они даже не представляют, что так можно сделать", – заметил он.

Путин "нарешал"

Павел Софронов отметил, что когда русским приводятся примеры "Революции достоинства" 2014 года, других революций, которые произошли при тоталитарных режимах, когда народ свергал диктаторов, они считают, что это что-то другое и их не касается.

Также у них присутствует страх, если они выйдут с протестами на улицы, их там забьют "дубинками". Для них это хуже, чем оставить будущие поколения жить в ГУЛАГе,

– подчеркнул он.

Собеседник отметил, что гражданского общества в России нет – будь оно, люди бы понимали что это их страна и они решают, как будут жить их дети.

"Сейчас за них это решает Путин, вот он и "нарешал", – заметил он.

По его мнению, в ближайшие десятки лет каких-либо изменений к лучшему не стоит ждать. Путин намеренно открывает границы, чтобы уезжали люди, которые против его власти. Тех, кто остается, сажают в тюрьму, и там их добивают.

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Негативная селекция

"Эта отрицательная селекция происходила, если обратиться к истории России, последние 400 лет. Соответственно можем представить, какие люди там остаются и почему российское общество такое податливое", – рассказал Софронов.

Он считает, что у России был шанс в 90-е годы, когда появилась какая-то свобода, но она быстро испугала общество.

Советский Союз развалился, и люди не захотели сами решать, как им жить. Началась инфляция, дефицит, нищета и они испугались самостоятельно решать свои проблемы и поэтому поставили Путина. Они, как стадо, ведутся на все это и будут вестись, потому что самые нормальные, которые могли бы им объяснить, уезжают из России,

– подчеркнул он.

По его мнению, следующим этапом станет закрытие Интернета в России, Telegram-каналов, You Tube, не будет вообще свободы слова. У людей отберут телефоны и останется только государственное телевидение, государственная пропаганда, которая ответит на все их вопросы. Это произойдет в ближайшие 2 – 3 года.

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