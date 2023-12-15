Когда и в каких областях ударит мороз -13 градусов

Уже в выходные в Украине усилятся морозы. В части областей температура снизится до -13 градусов.

Когда и где прогнозируют самый большой минус, в каких областях пройдет дождь, где будет снег, пишет 24 Канал.

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Где будет мороз -13 градусов

В Укргидрометцентре прогнозировали, что ночью пятницы на Левобережье и Юге, днем на Прикарпатье и в Карпатах, а 16 – 17 декабря в западных, северных и местами в центральных областях пройдет дождь и мокрый снег.

Кстати, местами гололедица, налипание мокрого снега. На остальной территории – без существенных осадков.

В пятницу в большинстве областей ночью и днем от 3 мороза до 2 тепла. Между тем, в южной части еще 2 – 7 градусов тепла. А дальше, уже в выходные, температура воздуха ощутимо снизится.

16 – 17 декабря ночью 3 – 8 мороза, в Карпатах и на Северо-Востоке страны во время прояснений 10 – 13 мороза, днем от 2 мороза до 4 тепла,

– отметили синоптики.

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Ориентировочный прогноз погоды на 16 декабря / Скриншот из Укргидрометцентра.

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