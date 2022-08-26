Оружие и авиация стандартов НАТО придут после утилизации советских образцов, – политолог

Западные партнеры Украины продолжают передавать нам технику и оружие, однако поставки военной авиации, в том числе истребителей, до сих пор не активизируются.

Сначала нужно использовать советское

Несмотря на то, что в Пентагоне сообщили, что этот вопрос все еще обсуждается, Украина имеет в своем арсенале самолеты, полученные от Запада. Они – советского производства. Об этом 24 каналу рассказал директор программ практической политики Института политического образования Александр Солонтай.

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По его словам, сегодня Воздушные силы используют то, что передавали другие страны, в основном восточноевропейские. Они предоставили нашим пилотам ту технику, которая им понятна и которой они умеют пользоваться. И эта передача будет продолжаться.

Получение от партнеров более современных самолетов требует времени, так же как было с артиллерией и РСЗО. Ведь, как пояснил Солонтай, сначала Украина получала то, что было совместимо с уже существующим экс-советским вооружением, а уже после этого западные натовские установки.

Политолог считает, что так будет и с авиацией. Пока нам дают то, чем мы умеем пользоваться, и что и так нужно утилизировать, а дальше пойдут и натовские самолеты.

В Украине происходит перемол остатков бывшей советской и нынешней российской империи. С обеих сторон, и со стороны врага, и со стороны Украины происходит утилизация фактически всего советского вооружения,

– заметил Солонтай.

Он пояснил, что сначала страны, передающие нам советскую технику, заменят ее современными образцами, а впоследствии это произойдет и в Украине.

Техника требует навыков и умений

Особенно важно и то, что ВСУ должны уметь пользоваться техникой, поступающей от партнеров. Именно поэтому Украина сейчас применяет очень разумный подход. Пока часть украинских военных сейчас использует советскую технику, другая часть на западных полигонах учится пользоваться современной натовской техникой, с которой придется работать в будущем.

Следовательно, перейти на западные стандарты сразу – невозможно, ведь нужно прямо сейчас держать фронт и делать это с помощью той техники, которой военные умеют пользоваться в совершенстве.

Наши получают то, на чем мы умеем работать, а параллельно учимся на том, на чем нужно будет работать завтра,

– подчеркнул Солонтай.

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