Украинские пилоты уже отрабатывают удары на F-16: от чего зависят сроки прибытия самолетов

Воздушные силы ВСУ с нетерпением ждут самолеты F-16. Наши пилоты уже начали отрабатывать на американских истребителях тактические приемы, в частности нанесение ударов по воздушным и неземным целям.

Вопрос обучение пилотов – это на самом деле только вершина Айсберга. Ведь еще есть много важных компонентов, без которых не может идти речь об эффективном использовании F-16 в украинских условиях. Подробнее об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, эксперт по международной безопасности Тарас Жовтенко.

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Что влияет на сроки поставки F-16

Украина летом 2024 года может получить первые истребители F-16 от Дании. Однако вряд ли Воздушные силы могут рассчитывать на большое количество машин. По словам военного эксперта, сначала нам достаточно будет нескольких западных истребителей для того, чтобы научиться быстро и правильно их обслуживать и эффективно использовать на фронте.

Затем, когда мы уже будем иметь небольшой опыт, то сможем принимать гораздо большее количество этих самолетов,

– отметил Жовтенко.

Сроки поставки в Украину самолетов зависят не только от подготовки пилотов, но и инженеров и техников, которые будут обслуживать и ремонтировать истребители, а самое главное – осуществлять ремонт после выполнения F-16 боевых операций. Кроме этого, важно состояние готовности военных аэродромов на нашей территории, на которых в будущем будут базироваться эти самолеты.

Параллельно происходит обучение аэродромных служб, технического персонала и летчиков, которые в конце концов будут пилотировать эти самолеты,

– отметил военный эксперт.

Поэтому финальный срок передачи Украине первой партии F-16 зависит не столько от подготовки пилотов, а от комплексной подготовки служб и персонала необходимого для эксплуатации самолетов.

Крайне важно, чтобы Украина имела возможность самостоятельно обслуживать истребители. Ведь, к сожалению, сейчас есть трудности с капитальным ремонтом танков Leopard 2 за пределами Украины, например, в Литве.

"Пока мы получаем уже отремонтированные танки от наших партнеров, то это замедляет темп боевых операций. С самолетами мы не хотим повторения этой истории, поэтому лучше дополнительно подождать неделю-две и после получения самолетов иметь подготовленный персонал для их обслуживания", – Жовтенко.

Задержка поставки F-16 в Украину