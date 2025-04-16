Надеемся на Мерца: у ВСУ может быть несколько вариантов, как использовать Taurus

Будущий канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что готов передать Украине ракеты Taurus, если это решение будет согласовано с европейскими партнерами. Придется подождать, как минимум, месяц, чтобы Мерц заступил на свою должность. Ориентировочно в мае ВСУ могли бы получить эти ракеты.

Такое мнение в эфире 24 Канала высказал военный эксперт, полковник ВСУ в запасе и летчик-инструктор Роман Свитан, отметив, что в Германии риторика изменилась, у Шольца она была одна, у Мерца – другая. Однако надо понимать, что это пока только риторика, до конкретных действий далеко.

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Что может стать целью ракет Taurus?

Военный эксперт отметил, что если Мерц собирается обсуждать с европейскими партнерами передачу этих ракет, то могут возникнуть сложности, например, с поддержкой этого решения среди таких политиков как Орбан или Фицо.

"Если Мерц решил передавать их, то пусть это делает и меньше разговаривает. Полутонная боевая часть Taurus точно себя покажет", – озвучил Свитан.

Целью этих ракет, по мнению летчика-инструктора, может стать Керченский мост или Москва, все будет зависеть от возможностей, в частности количества этих переданных ракет, механизмов их использования и ограничений относительно этого. Свитан отметил, что до столицы России они точно достанут, дальность их полета – 560 километров.

Поскольку вопрос по Керченскому мосту поднимается, значит, ему точно надо приготовиться. Десяток ракет уровня Taurus выведут из строя этот мост на очень длительный период,

– уверен Свитан.

Он предположил, что россияне вряд ли будут сразу восстанавливать Крымский мост, потому что у них уже функционирует параллельная так называемая аварийная дорога, это железная дорога из Ростова в сторону Мариуполя. Чтобы перерезать логистические пути врага, Украине, как отметил Свитан, надо кроме Керченского моста уничтожать мост через Миус (под Таганрогом) и Кальмиус (Донецкая область).

Тогда это принесет эффект, потому что россияне останутся без железной дороги, в частности им будет сложно обеспечивать свои войска на Херсонском и Запорожском направлениях, особенно для наступательных операций,

– объяснил Свитан.

Если ракеты Taurus будут переданы Украине, то встанет вопрос механизма их запуска. Военный эксперт подытожил, что в нашем государстве ни один из имеющихся самолетов поднять их в воздух не сможет. Поэтому вместе с ракетами целесообразно будет передать Украине самолеты Gripen, которые могут поднимать эти ракеты и выполнять боевые задачи. Есть еще вариант наземного пуска Taurus со стартовым ускорителем, тогда будет возможность использовать эти ракеты без привлечения авиации.