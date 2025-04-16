Надеемся на Мерца: у ВСУ может быть несколько вариантов, как использовать Taurus
- Фридрих Мерц, который вскоре займет пост канцлера Германии, готов передать ВСУ ракеты Taurus, однако при условии, что его инициативу поддержат европейские союзники.
- Механизм запуска этих ракет может потребовать передачи самолетов Gripen или использования наземного пуска со стартовым ускорителем.
Будущий канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что готов передать Украине ракеты Taurus, если это решение будет согласовано с европейскими партнерами. Придется подождать, как минимум, месяц, чтобы Мерц заступил на свою должность. Ориентировочно в мае ВСУ могли бы получить эти ракеты.
Такое мнение в эфире 24 Канала высказал военный эксперт, полковник ВСУ в запасе и летчик-инструктор Роман Свитан, отметив, что в Германии риторика изменилась, у Шольца она была одна, у Мерца – другая. Однако надо понимать, что это пока только риторика, до конкретных действий далеко.
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Что может стать целью ракет Taurus?
Военный эксперт отметил, что если Мерц собирается обсуждать с европейскими партнерами передачу этих ракет, то могут возникнуть сложности, например, с поддержкой этого решения среди таких политиков как Орбан или Фицо.
"Если Мерц решил передавать их, то пусть это делает и меньше разговаривает. Полутонная боевая часть Taurus точно себя покажет", – озвучил Свитан.
Целью этих ракет, по мнению летчика-инструктора, может стать Керченский мост или Москва, все будет зависеть от возможностей, в частности количества этих переданных ракет, механизмов их использования и ограничений относительно этого. Свитан отметил, что до столицы России они точно достанут, дальность их полета – 560 километров.
Поскольку вопрос по Керченскому мосту поднимается, значит, ему точно надо приготовиться. Десяток ракет уровня Taurus выведут из строя этот мост на очень длительный период,
– уверен Свитан.
Он предположил, что россияне вряд ли будут сразу восстанавливать Крымский мост, потому что у них уже функционирует параллельная так называемая аварийная дорога, это железная дорога из Ростова в сторону Мариуполя. Чтобы перерезать логистические пути врага, Украине, как отметил Свитан, надо кроме Керченского моста уничтожать мост через Миус (под Таганрогом) и Кальмиус (Донецкая область).
Тогда это принесет эффект, потому что россияне останутся без железной дороги, в частности им будет сложно обеспечивать свои войска на Херсонском и Запорожском направлениях, особенно для наступательных операций,
– объяснил Свитан.
Если ракеты Taurus будут переданы Украине, то встанет вопрос механизма их запуска. Военный эксперт подытожил, что в нашем государстве ни один из имеющихся самолетов поднять их в воздух не сможет. Поэтому вместе с ракетами целесообразно будет передать Украине самолеты Gripen, которые могут поднимать эти ракеты и выполнять боевые задачи. Есть еще вариант наземного пуска Taurus со стартовым ускорителем, тогда будет возможность использовать эти ракеты без привлечения авиации.