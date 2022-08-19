Как крымчане могут помочь ВСУ быстрее освободить полуостров: советы военного эксперта

Жители временно оккупированного Крыма могут помочь украинским военным освободить полуостров предоставлением информации о военных объектах врага. Этим ВСУ существенно повышают эффективность огневого поражения оккупантов.

В то же время не нужно подвергать себя опасности и следует совершать соответствующие действия рассудительно. Об этом 24 каналу рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

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Помощь в обнаружении врага

Эксперт отметил, что крымчане могут помочь ВСУ освободить оккупированные территории, предоставляя полезную информацию о враге.

Помочь можно предоставлением геолокаций или информации о том, где размещаются оккупационные подразделения, воинские части, их дома и т.д. Вот такая информация полезна и такие действия будут эффективными,

– объяснил собеседник.

По его словам, сотрудничество украинских военных с подпольем уже доказало свою эффективность в Херсонской и Запорожской областях.

"Именно с помощью херсонских и запорожских партизан через предоставление такой информации ВСУ значительно повышают эффективность своих огневых ударов по местам расположения российских оккупационных подразделений", – отметил Коваленко.

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Чего делать не нужно

Аналитик считает, что сопротивление на оккупированных территориях является одной из составляющих успеха деоккупации, однако свои действия следует планировать рационально, логически и умеренно. Поэтому собеседник не советует крымчанам покупать и затем запускать малые дроны, чтобы оккупанты применяли свою ПВО.

Когда человек своими действиями подвергает себя опасности – это не очень хорошо, на самом деле. Этот человек, если желает, чтобы Крым поскорее вернулся в Украину – он может помочь другим способом,

– добавил обозреватель.

Поэтому он советует не покупать дроны, так как такие действия постоянно отслеживаются в ФСБ.

"Потом этого человека найдут и он может исчезнуть. Для российских оккупантов уничтожить человека за такие действия – это почти ничто", – резюмировал Коваленко.

"Хлопок" в Крыму: что известно

На временно оккупированном полуострове в августе произошла серия взрывов. Первый "хлопок" произошел 9 августа в Новофедоровке, где военный аэродром Саки.

Второй раз в Крыму было неспокойно 16 августа. Тогда "хлопок" посетил Джанкойский район, в результате чего была повреждена железная дорога и трансформаторная станция.

В обоих случаях детонировали боеприпасы оккупантов. Также сообщалось о взрывах в воинской части оккупантов.

Вечером 18 августа сообщалось о взрывах в Керчи у крымского моста. Также около 4 взрывов раздалось на аэродроме Бельбек.

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