Причин для промедления нет: когда Украина ожидает политического приглашения в НАТО

Украина рассчитывает быть приглашена в НАТО на саммите Альянса в Вильнюсе. Он должен пройти 11 – 12 июля.

Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина в эфире телемарафона. 24 Канал.

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По ее словам, власти Украины уверены, что сейчас нет никаких объективных причин для того, чтобы не приглашать нашу страну в НАТО.

То есть политическое приглашение Украины в НАТО возможно, и мы его будем ждать в Вильнюсе. Надеемся, что союзники будут готовы обсудить это на саммите,

– добавила Стефанишина.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал, какие темы планируется обсудить на июльском саммите НАТО.

Какие вопросы поднимут на саммите НАТО

На предстоящем саммите НАТО планирует активизировать для Украины многолетнюю программу поддержки. Она поможет украинской армии перейти из советского к "натовскому" типу вооружения.

"Мы четко дали понять, что будем продолжать поддерживать, мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Я также ожидаю, что на Вильнюсском саммите члены альянса согласуют многолетнюю программу. Мы будем работать над тем, как помочь Украине перейти от советских стандартов, доктрин оборудования к стандартам и доктринам НАТО, а также обеспечить полную взаимосовместимость с НАТО», – заявил Столтенберг.

Также, по словам генсека, члены НАТО на саммите обсудят ужесточение обороны стран-участников альянса. В частности, речь идет об увеличении бюджетов на оборону.

Заметим, что ранее Йенс Столтенберг был с официальным визитом в Украину. Владимир Зеленский рассказал, что они обсудили 4 основных вопроса: