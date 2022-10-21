Суровикин ощутимо поднял ставки: дадут ли наконец Украине дальнобойные ракеты

На сегодня агрессивные действия против Украины ведут сразу три страны, на что должен быть адекватный ответ со стороны Запада. В то же время нужно учитывать ракетную помощь России со стороны Ирана.

На этом фоне проблема предоставления дальнобойных ракет Украине будет более актуальной. Об этом 24 каналу рассказал американский политолог Рамис Юнус.

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Эксперт отметил, что поставка дальнобойных ракет Украине может начаться уже в ближайшее время.

Насколько я понимаю, в ближайшие несколько недель проблему дальнобойных систем для Украины могут решить. Я думаю, что этим уже занимаются не только сами украинцы, но и их союзники в США и Великобритании,

– объяснил обозреватель.

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По его словам, важнейшая проблема сегодня для Украины – это иранские баллистические ракеты, которые может получить Россия.

"Очень важно подходить ко всему системно, поскольку это проблема не одного дня. Запад и США должны понимать, что если они не хотят повторения в России того, что было с Ираном раньше, они должны кардинально изменить свои подходы и четко сегодня заявить, что агрессию против Украины осуществляют три страны: Россия, Беларусь и Иран", – добавил Юнус.

По его мнению, по этим трем странам Западу и Украине нужно принимать сдерживающие решения по всем направлениям: политическому, дипломатическому, экономическому и военно-техническому.

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