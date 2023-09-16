Американцы порадуют и нашего Президента, и нас: оперативная сводка от Свитана

Стало известно, что 21 сентября президент Украины Владимир Зеленский встретится с Байденом. Очевидно, что американцы не оставят нашего Президента и нас без "подарков".

Полковник запаса ВСУ, военный эксперт, летчик-инструктор Роман Свитан в ежедневном оперативной сводке на 24 Канале рассказал, что ожидаем решения, которое должно было быть еще год назад. Тем временем госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина сама будет решать, как ей использовать ATACMS.

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Получит ли Украина ATACMS

Свитан отметил, что об ATACMS мы говорим уже второй год. Однако, похоже, что наконец-то ВСУ получат эти ракеты. Скорее всего, это произойдет либо на ближайшем Рамштайне, либо во время встречи Президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Джо Байденом.

Наш Президент не уедет из США с пустыми руками. Может быть, параллельно с этим и Германия передаст свои ракеты Taurus. Важно количество снарядов, которые мы получим. Было бы хорошо иметь кассетные ATACMS. Однако, конечно, нам понадобятся и фугасные, потому что именно они эффективно отработают по Крымскому мосту.

С чего ВСУ ударили по Севастополю

Как отметил командующий Воздушными силами ВСУ, наши войска используют самолеты Су-24. С одной стороны он несет британскую ракету Storm Shadow, с другой – французскую SCALР. Летчик-инструктор исправил командующего Воздушными силами, заметив, что у самолета нет крыльев.

У него есть одно крыло, а дальше уже полукрылья или центропланы. Вот именно на центроплане и размещают ракеты. Очевидно, что именно ими и был нанесен удар по Севастополю, когда удалось уничтожить не только надводный корабль, но и подлодку.

Оперативная сводка от Свитана: смотрите видео

Что будет на Востоке после освобождения Андреевки

По словам полковника запаса ВСУ, после освобождения Андреевки ВСУ могут двигаться вдоль железной дороги на юг в Горловку через Курдюмовку или на север в Бахмут. Железная дорога – это хороший рубеж для обороны или наступления.



От Андреевки можно двигаться и к югу, и к северу / Скриншот Deep State Map

Одно можно сказать точно – ВСУ вытеснят россиян из Бахмута. Там работает 3 штурмовая бригада. Это мотивированные и профессиональные бойцы. Попасть в эту бригаду не так просто, потому что у них своя особая система рекрутинга. Именно поэтому эта бригада эффективно выполняет свои задачи.

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