Полковник запасу ЗСУ, військовий експерт, льотчик-інструктор Роман Світан у щоденному оперативному зведенні на 24 Каналі розповів, що очікуємо рішення, яке мало бути ще рік тому. Тим часом держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Україна сама буде вирішувати, як їй використовувати ATACMS.

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Чи отримає Україна ATACMS

Світан зазначив, що про ATACMS ми говоримо вже другий рік. Однак схоже, що нарешті ЗСУ отримають ці ракети. Швидше за все це відбудеться або на найближчому Рамштайні, або під час зустрічі Президента України Володимира Зеленського з президентом США Джо Байденом.

Наш Президент не поїде зі США з порожніми руками. Можливо, паралельно з цим і Німеччина передасть свої ракети Taurus. Важливою є кількість снарядів, що ми отримаємо. Було б добре мати касетні ATACMS. Однак, звісно, нам знадобляться й фугасні, бо саме вони ефективно відпрацюють по Кримському мосту.

З чого ЗСУ вдарили по Севастополю

Як зазначив командувач Повітряних сил ЗСУ, наші війська використовують літаки Су-24. З одного боку він несе британську ракету Storm Shadow, з іншого – французьку SCALР. Льотчик-інструктор виправив командувача Повітряних сил, зауваживши, що в літака немає крил.

У нього є одне крило, а далі вже напівкрила чи центроплани. Ось саме на центроплані й розміщують ракети. Очевидно, що саме ними й був завданий удар по Севастополю, коли вдалось знищити не лише надводний корабель, а й підводний човен.

Оперативне зведення від Світана: дивіться відео

Що буде на Сході після звільнення Андріївки

За словами полковника запасу ЗСУ, після звільнення Андріївки ЗСУ можуть рухатись уздовж залізниці на південь до Горлівки через Курдюмівку чи на північ до Бахмута. Залізниця – це хороший рубіж для оборони або для наступу.



Від Андріївки можна рухатись і на південь, і на північ / Скриншот Deep State Map

Одне можна сказати точно – ЗСУ витіснять росіян з Бахмута.Там працює 3 штурмова бригада. Це мотивовані та професійні бійці. Потрапити в цю бригаду не так просто, бо в них своя особлива система рекрутингу. Саме тому ця бригада ефективно виконує свої завдання.

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