Когда Украина получит F-16 от партнеров: Зеленский назвал важное условие
Нашим военным крайне необходимы западные самолеты, чтобы быстрее преодолеть Россию. Зеленский заверил, что партнеры предоставят нам американские истребители, но при одном условии.
Об этом президент рассказал в ходе общения с журналистами украинских СМИ. По словам главы государства, главное условие – восстановление украинской инфраструктуры, пишет 24 Канал.
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Договоренность партнеров должна быть "на бумаге"
Что касается F-16 и инфраструктуры. Инфраструктуры нет, она будет строиться и готовиться. Нет смысла ее готовить, пока нет договоренности, что у нас будут соответствующие самолеты,
– заявил президент.
Он добавил, что во время последней встречи с партнерами в Молдове состоялась закрытая встреча с количеством стран, точно подтвердивших, что они точно дадут Украине F-16. Помимо соответствующей инфраструктуры для передачи истребителей требуется совместное согласование страны-партнеров и США.
Украинский лидер отметил, что от некоторых европейских партнеров получил понимание по количеству.
"Я когда получил эту информацию, то у меня был день счастья. Было мощное предложение. Важно, чтобы эта коалиция была договоренностью на бумаге", – подчеркнул президент.
Собственно, под документирование условий истребителей начнется подготовка инфраструктуры Украины. Однако это не будет происходить быстро.
Какие страны вошли в "коалицию истребителей"
- Заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква рассказал, что на саммите в Молдове удалось сделать реальные шаги по ускорению подготовки пилотов и техников для истребителей четвертого поколения.
- Кроме того, оформилась основа европейской части "коалиции" с участием уже восьми стран: Великобритании, Нидерландов, Польши, Дании, Швеции, Бельгии, Португалии и Франции. С президентом Франции даже принято отдельное совместное заявление по этому поводу.
- Жовква добавил, что украинские летчики будут готовиться к полетам не только на F-16, но и на других западных истребителях.