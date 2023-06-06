Когда Украина получит F-16 от партнеров: Зеленский назвал важное условие

Нашим военным крайне необходимы западные самолеты, чтобы быстрее преодолеть Россию. Зеленский заверил, что партнеры предоставят нам американские истребители, но при одном условии.

Об этом президент рассказал в ходе общения с журналистами украинских СМИ. По словам главы государства, главное условие – восстановление украинской инфраструктуры, пишет 24 Канал.

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Договоренность партнеров должна быть "на бумаге"

Что касается F-16 и инфраструктуры. Инфраструктуры нет, она будет строиться и готовиться. Нет смысла ее готовить, пока нет договоренности, что у нас будут соответствующие самолеты,

– заявил президент.

Он добавил, что во время последней встречи с партнерами в Молдове состоялась закрытая встреча с количеством стран, точно подтвердивших, что они точно дадут Украине F-16. Помимо соответствующей инфраструктуры для передачи истребителей требуется совместное согласование страны-партнеров и США.

Украинский лидер отметил, что от некоторых европейских партнеров получил понимание по количеству.

"Я когда получил эту информацию, то у меня был день счастья. Было мощное предложение. Важно, чтобы эта коалиция была договоренностью на бумаге", – подчеркнул президент.

Собственно, под документирование условий истребителей начнется подготовка инфраструктуры Украины. Однако это не будет происходить быстро.

Какие страны вошли в "коалицию истребителей"