Первые Abrams Украина получит уже на следующей неделе, – Байден

США поддерживают Украину в ее борьбе за свободу. В частности, страна анонсировала передачу танков Abrams. В Пентагоне подчеркнули, что они поступят "согласно графику". Джо Байден озвучил конкретику.

Джо Байден и Владимир Зеленский встретились в Вашингтоне 21 сентября. Это произошло во время визита украинского лидера в США. В Белый дом Зеленский прибыл вместе с первой леди Еленой Зеленской. Их встретили Джо Байден и Джил Байден. Президенты провели переговоры в Овальном зале Белого дома, сообщает 24 Канал.

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Впоследствии Байден и Зеленский вышли на пресс-конференцию. Там Байден рассказал, когда Украина получит первые танки Abrams. По словам президента США, это произойдет уже на следующей неделе.

Кроме того, во время встречи с Зеленским Байден объявил о новом пакете помощи, который Штаты предоставляют Украине. Президент США подчеркнул, что этот пакет поможет нашему государству в самое темное и холодное время. В частности, усилив защиту критической инфраструктуры.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину США поддерживают нас. За это украинцы благодарны властям Штатов и народу страны.