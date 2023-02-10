Пионтковский предположил дату передачи самолетов Украине

Весь цивилизованный мир поддерживает Украину в борьбе за суверенность. С каждым днем европейцы и американцы все больше понимают вклад для всего мира, который делает наше государство.

Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный политик и публицист Андрей Пионтковский. Он уверен, что война в Украине является решающим событием 21 века.

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Пионтковский вспомнил слова Йенса Столтенберга о том, что Европа платит деньгами, а Украина в этой войне платит кровью. Если же Украина не выстоит, тогда американцы и европейцы начнут платить кровью.

Пионтковский не сомневается, что наконец Украине передадут все необходимое оружие.

Подумайте на секунду, в каком мире мы жили бы, если бы согласно прогнозам американской разведки Киев упал бы за 5 дней. Тайвань уже давно поглотил Китай, Иран готовился бросать ядерные бомбы на Израиль. Фашистские тоталитарные режимы пришли бы к власти во всем мире,

– добавил оппозиционер.

"Гигантское достижение Украины"

По словам Пионтковского, хотя Украина еще не разрешила проблемы своей безопасности и свободы, но уже очень многое сделала для всего мира. Он предполагает, что Владимир Путин планировал пройти "как чем сквозь масло" через Украину, стать на границе с Польшей и странами Балтии и угрожать странам НАТО ядерным оружием.

Если бы не было этого годового сопротивления Украины, которое показало, что такое путинская армия, он бы их сломал,

– убежден Пионтковский.

Россияне, которые хотели через 5 дней стоять на границе со странами Балтии и Польшей и угрожать сейчас думают, в лучшем случае, возьмут ли Бахмут, заметил Пионтковский. Он называет это "гигантскими достижениями Украины".

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Когда Украина может получить самолеты

Пионтковский вспомнил слова Уинстона Черчилля, что американцы, в конце концов, всегда принимают правильное решение, когда все неправильные уже будут использованы.

Российский оппозиционер сообщил, что, вероятно, 14 февраля будет объявлено о передаче самолетов Украине.

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