Пионтковский предположил дату передачи самолетов Украине
Весь цивилизованный мир поддерживает Украину в борьбе за суверенность. С каждым днем европейцы и американцы все больше понимают вклад для всего мира, который делает наше государство.
Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный политик и публицист Андрей Пионтковский. Он уверен, что война в Украине является решающим событием 21 века.
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Пионтковский вспомнил слова Йенса Столтенберга о том, что Европа платит деньгами, а Украина в этой войне платит кровью. Если же Украина не выстоит, тогда американцы и европейцы начнут платить кровью.
Пионтковский не сомневается, что наконец Украине передадут все необходимое оружие.
Подумайте на секунду, в каком мире мы жили бы, если бы согласно прогнозам американской разведки Киев упал бы за 5 дней. Тайвань уже давно поглотил Китай, Иран готовился бросать ядерные бомбы на Израиль. Фашистские тоталитарные режимы пришли бы к власти во всем мире,
– добавил оппозиционер.
"Гигантское достижение Украины"
По словам Пионтковского, хотя Украина еще не разрешила проблемы своей безопасности и свободы, но уже очень многое сделала для всего мира. Он предполагает, что Владимир Путин планировал пройти "как чем сквозь масло" через Украину, стать на границе с Польшей и странами Балтии и угрожать странам НАТО ядерным оружием.
Если бы не было этого годового сопротивления Украины, которое показало, что такое путинская армия, он бы их сломал,
– убежден Пионтковский.
Россияне, которые хотели через 5 дней стоять на границе со странами Балтии и Польшей и угрожать сейчас думают, в лучшем случае, возьмут ли Бахмут, заметил Пионтковский. Он называет это "гигантскими достижениями Украины".
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Когда Украина может получить самолеты
Пионтковский вспомнил слова Уинстона Черчилля, что американцы, в конце концов, всегда принимают правильное решение, когда все неправильные уже будут использованы.
Российский оппозиционер сообщил, что, вероятно, 14 февраля будет объявлено о передаче самолетов Украине.
Получит ли Украина истребители: последнее
- Великобритания может первой объявить о передаче самолетов. По мнению полковника ВСУ в запасе, военного эксперта, летчика-инструктора Романа Свитана, есть 2 позиции, которые могут передать нам без больших убытков для себя.
- Заявления о возможности поставлять Украине F-16 стали менее категоричными в США. Хотя госсекретарь Энтони Блинкен не сказал прямо, что его страна будет поставлять истребители Украине, но заявил, что Штаты будут делать выводы о том, что самое необходимое и что может быть наиболее эффективным для Украины.
- Польша заявила, что готова передать Украине самолеты F-16, но не будет делать это первой, а хочет, чтобы другие страны НАТО приняли аналогичные решения.