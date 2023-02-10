Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний політик і публіцист Андрій Піонтковський. Він переконаний, що війна в Україні є вирішальною подією 21 століття.

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Піонтковський згадав слова Єнса Столтенберга про те, що Європа платить грошима, а Україна у цій війні платить кров'ю. Натомість, якщо Україна не вистоїть, тоді американці і європейці почнуть платити кров’ю.

Піонтковський не сумнівається, що врешті Україні передадуть всю необхідну зброю.

Подумайте на секунду, в якому світі ми б жили, якби згідно з прогнозами американської розвідки Київ упав би за 5 днів. Тайвань уже давно поглинув Китай, Іран готувався б кидати ядерні бомби на Ізраїль. Фашистські тоталітарні режими прийшли б до влади у всьому світі,

– додав опозиціонер.

"Гігантське досягнення України"

За словами Піонтковського, хоча Україна ще не розв'язала проблеми своєї безпеки та свободи, але вже дуже багато зробила для всього світу. Він припускає, що Владімір Путін планував пройти, "як ніж крізь масло" через Україну, стати на кордоні з Польщею та країнами Балтії і погрожувати країнам НАТО ядерною зброєю.

Якби не було цього річного спротиву України, який показав, що таке путінська армія, він би їх зламав,

– переконаний Піонтковський.

Росіяни, які хотіли через 5 днів стояти на кордоні з країнами Балтії та Польщею і погрожувати, зараз думають, у кращому випадку, чи візьмуть Бахмут, зауважив Піонтковський. Він називає це "гігантськими досягненнями України".

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Коли Україна може отримати літаки

Піонтковський згадав слова Вінстона Черчилля, що американці врешті-решт завжди ухвалюють правильне рішення, коли всі неправильні уже будуть використані.

Російський опозиціонер повідомив, що ймовірно, 14 лютого буде оголошено про передачу літаків Україні.

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