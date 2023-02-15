В марте увидим в Украине западную военную технику и снаряды, – военный эксперт

Западные партнеры продолжают наращивать передачу Украине артиллерии и снарядов к ней. Уже в ближайшее время мы можем ожидать необходимое дальнобойное оружие для нашего контрнаступления.

Уже в марте можно ожидать многочисленных передач Украине военной техники и боекомплектов. Такое мнение в эфире 24 Канала выразил глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан.

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Западное оружие в Украине

По мнению собеседника, объемы поставок будут такими, что это будет ощутимо и на фронте. В частности, будет много положительных отзывов от украинских военных.

Это совершенно правильно, мы должны получать достаточное количество боеприпасов, в том числе для "натовского" калибра 155 миллиметров. Но стоит сказать, что этого оружия у нас примерно менее 30% от общего количества,

– убежден Сергей Кузан.

То есть специалист считает, что на более чем 70% украинские военные воюют старым советским оружием, хотя порой и модернизированным. В этом контексте очень хорошая новость в том, что Украина наладила производство собственных снарядов 152 калибра.

Сергей Кузан о поставках современного оружия: смотрите видео

"Также и мины. Фактически мы восстановили те мощности, которые были у нас еще до войны, для того, чтобы обеспечивать те ресурсы, которые мы сегодня имеем. Очень важно, что мы двигаемся параллельно и обеспечение происходит", – подчеркнул военный эксперт.

В то же время будущее Украины – за западным вооружением. То есть постепенно нам необходимо выводить старую технику и все больше обновлять западными видами вооружения.

Западная артиллерия в Украине

Наши западные партнеры с первых месяцев полномасштабного вторжения делали акцент на поставках Украине именно современной артиллерии.

До паритета с Россией мы пока не дошли, но в этом аспекте партнеры сильно усилили нашу обороноспособность. Если говорить только о калибре стандарта НАТО в 155 миллиметров, нам передали такое вооружение:

САУ KRAB (Польша);

гаубицы M777 (США, Австралия, Канада);

гаубицы FH70 (Италия);

САУ Panzerhaubitze 2000 (Германия, Нидерланды);

САУ CAESAR (Франция, Дания);

САУ M109 (Норвегия);

САУ Zuzana 2 (Словакия, Дания, Германия, Норвегия).

В общей сложности счет переданных нам западных образцов артиллерии уже пошел на сотни. И этот процесс до сих пор продолжается. Яркий пример – Дания, которая передала нам все свои самоходные артиллерийские установки CAESAR.

Также решила передать Украине все свои 155-миллиметровые гаубицы и Эстония. Кроме того, партнеры предоставляют нам и советскую артиллерию по своим запасам. Больше всего – еще в начале полномасштабного вторжения.