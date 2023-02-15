Вже в березні можна очікувати численні передачі Україні військової техніки та боєкомплектів. Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан.
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Західна зброя в Україні
На думку співрозмовника, обсяги постачань будуть такими, що це буде відчутно й на фронті. Зокрема буде багато позитивних відгуків від українських військових.
Це абсолютно слушно, ми повинні отримувати достатньо боєприпасів, зокрема для "натівського" калібру 155 міліметрів. Але варто сказати, що цієї зброї в нас приблизно менше як 30% від загальної кількості,
– переконаний Сергій Кузан.
Тобто фахівець вважає, що на понад 70% українські військові воюють старою радянською зброєю, хоча часом і модернізованою. У цьому контексті дуже доброю новиною є те, що Україна налагодила виробництво власних снарядів 152 калібру.
Сергій Кузан про постачання сучасної зброї: дивіться відео
"Також і міни. Фактично, ми відновили ті потужності, які були в нас ще до війни, для того, щоб забезпечувати ті ресурси, які ми сьогодні маємо. Дуже важливо, що ми рухаємося паралельно й забезпечення відбувається", – підкреслив військовий експерт.
Водночас майбутнє України – за західним озброєнням. Тобто, поступово нам необхідно виводити стару техніку й усе більше оновлювати західними видами озброєння.
Західна артилерія в Україні
Наші західні партнери ще з перших місяців повномасштабного вторгнення робили акцент на постачанні Україні саме сучасної артилерії.
До паритету з Росією ми поки не дійшли, але в цьому аспекті партнери неабияк підсилили нашу обороноздатність. Якщо говорити лише про калібр стандарту НАТО в 155 міліметрів, нам передали таке озброєння:
- САУ KRAB (Польща);
- гаубиці M777 (США, Австралія, Канада);
- гаубиці FH70 (Італія);
- САУ Panzerhaubitze 2000 (Німеччина, Нідерланди);
- САУ CAESAR (Франція, Данія);
- САУ M109 (Норвегія);
- САУ Zuzana 2 (Словаччина, Данія, Німеччина, Норвегія).
Загалом рахунок переданих нам західних зразків артилерії вже пішов на сотні. І цей процес досі триває. Яскравий приклад – Данія, яка передала нам усі свої самохідні артилерійські установки CAESAR.
Також вирішила передати Україні всі свої 155-міліметрові гаубиці й Естонія. Крім того, партнери надають нам і радянську артилерію зі своїх запасів. Найбільше – ще на початку повномасштабного вторгнення.