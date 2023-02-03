Реально ли вступление Украины в ЕС в ближайшие 2 года: в Евросовете высказали позицию по этому поводу

Украинские власти декларируют, что наше государство может стать членом Европейского Союза уже в ближайшие несколько лет. Глава Евросовета высказал свое мнение относительно того, возможно ли это. Также премьер Шмыгаль подчеркнул, что мы ожидаем сигналов от партнеров по поводу начала переговоров о членстве.

Уже нет сомнений в том, что когда Украина победит, она сразу станет частью и ЕС, и НАТО. В то же время президент Европейского Совета Шарль Мишель сказал, может ли это произойти в ближайшие два года.

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Украина на пути реформирования

По словам Шарля Мишеля, наше государство сейчас проходит важный путь реформ и обязательно вступит в ЕС. Возможно, это произойдет даже в ближайшие 2 года.

Я не говорю, что это нереально (вступление Украины в ЕС в ближайшие два года – 24 Канал). Если с украинской стороны будет сильна политическая воля к ускорению, если будет уверенность, которую я чувствую, для того, чтобы внедрять необходимые реформы, это возможно ускорить,

– констатировал чиновник.

Кроме того, он упомянул инициативу по предоставлению Украине статуса кандидата на членство в ЕС. Как он отметил, эту процедуру Киеву удалось пройти гораздо быстрее, чем это обычно происходит. Собственно, наше государство получило статус кандидата на членство в ЕС, несмотря на заявления определенных "пессимистичных" чиновников.

Премьер делал заявление о членстве в ближайшие 2 года

Отметим, что именно премьер-министр Украины Денис Шмыгаль делал заявление относительно двух лет переговоров о вступлении в ЕС. Он подчеркнул, как сообщает "Европейская правда", что Украина не ожидает автоматизма в вопросе вступления.

Когда я говорю о двух годах, то речь идет о том, что мы приложим все усилия, чтобы положить ЕС на стол отчет о том, что мы готовы. Но мы осознаем, что после этого принятие решения займет время. Но мы хотим завершить свою часть работы как можно быстрее,

– отметил он.

Кроме того, глава правительства акцентировал, что Украина осознает, что вступление нашего государства в Альянс должны принять нынешних 27 членов ЕС. Этот процесс будет полон дискуссий – на него нужно время.

"Ожидаем сигнал о начале переговоров"

Важно, что 2 февраля состоялась совместная консультация Правительства Украины и Европейской комиссии по вопросу членства в ЕС. Во время нее Шмыгаль подчеркнул, что Киев ожидает мощный политический сигнал по поводу переговоров от партнеров. Он будет стартом процесса вступления Украины в ЕС.

Мы ожидаем весной этого года (2023 года – 24 Канал), что Европейская комиссия предоставит Украине формальную оценку прогресса выполнения Украиной семи рекомендаций вместе с дополнительными предложениями, при условии выполнения которых Еврокомиссия может рекомендовать Европейскому совету начать переговоры с Украиной в конце 2023 года,

– отметил премьер.

Напомним, что еще в январе Шмыгаль говорил о том, что Украина заканчивает выполнение 7 рекомендаций, позволяющих запустить процесс обретения нашим государством членства. Тогда он также отметил, что объем работы, которую должно проделать и уже выполнило наше государство, колоссальный.