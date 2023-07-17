Крымский мост висит на путинских "соплях" – ударим, когда потребуется, – Давыдюк

Украина официально признала, что нанесла первый удар по Крымскому мосту. Но сейчас вопрос в том – когда это нужно будет сделать снова.

Об этом 24 Каналу заявил политолог Николай Давыдюк. Он отметил, что украинские военные точно держат руку на пульсе.

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"Крымский мост висит на путинских "соплях". Вот, честно. Сейчас просто вопрос, когда это будет (будет – 24 Канал) более нужно", – сказал Давыдюк.

Политолог отметил, что сейчас украинская армия все контролирует и выжидает момента.

А как потом сделают – об этом мы узнаем с утра, когда будет идти красивый дым,

– добавил Николай Давыдюк.

Надо пользоваться

Некоторые военные эксперты говорят, что Украина якобы имеет запрет бить дальнобойными ракетами Storm Shadow и французским аналогом SCALP по временно оккупированному Крыму. Несмотря на то, что все признают остров украинским. Мол, если бы не было запрета, тогда Крымский мост давно уничтожили бы.

Но партнеры, считает Николай Давыдюк, не хотят неконтролируемой войны и полного хаоса, ведь понимают, что Россия неадекватна.

В частности, министр обороны Великобритании Бен Уоллес, ее премьер Риши Сунак, а также президент США Джо Байден говорили о том, что Крым – это Украина. Об этом говорили и канцлер Германии Олаф Шольц, и президент Франции Эммануэль Макрон. Если они публично об этом говорят, то этим нужно пользоваться.

"Вы говорите: "Крым – это Украина". Почему тогда нельзя стрелять по своей территории? Она оккупирована, мы ее освобождаем", – отметил политолог.

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