Подоляк подробно описал, когда Украина будет готова к переговорам с россией

Мирные переговоры между Украиной и россией по прекращению войны приостановлены. Однако со временем Украина может вернуться к переговорам на выгодных для себя условиях.

Такое мнение высказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. Он подчеркнул, что при сегодняшней ситуации на фронте никаких оснований для возобновления переговоров нет.

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Условие для переговоров с россией

Подоляк предположил, что Украина снова согласится сесть за стол переговоров со страной-агрессором, когда будет готова к этому. Однако для этого есть одно важное условие.

Это мощные тактические победы украинской армии на Южном и Восточном направлениях. Это освобождение Херсона, Мелитополя, Бердянска, выход в акваторию Азовского моря. Это возвращение Мариуполя, что будет очень символично,

– сказал Подоляк.

Он добавил, что речь не просто о тактическом отодвигании россиян.

"Это должно быть уничтожение максимального количества живой силы и техники российской армии", – отметил советник главы Офиса Президента.

Как Украина хочет повлиять на россиян

По словам Подоляка, поражения оккупантов в войне с Украиной должны заставить задуматься российское общество.

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"Это нужно для того, чтобы внутри россии люди начали спрашивать: "А за что именно мы платим своими людьми? Вы же сказали, что это какая-то маленькая "военная операция", которая продлится максимум 5 – 7 дней", – сказал он.

"Смысл жизни россиян"

Подоляк отметил, что для эффективной борьбы с врагом Украине сейчас нужна дальнобойная артиллерия.

"Это не просто какие-то прихоти Украины. Мы не накапливали столько оружия, сколько накапливала россия", – подчеркнул он.

Советник главы Офиса Президента добавил, что важно осознать, что у россиян нет иного смысла жизни, кроме как "прийти в чей-то дом и его разрушить".

Это нужно зафиксировать и идти дальше. А идти дальше – это нанести россии военное поражение. После этого сядем за стол переговоров,

– сказал Подоляк.

Переговоры между Украиной и россией: последние новости

В Офисе Президента подчеркнули, что Украина готова к конструктивному диалогу и может выстраивать свои переговорные позиции. россия же продолжает продвигать нарративы об "украинском нацизме", которого не существует.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил мнение о том, что сейчас нельзя говорить о конкретных датах возобновления переговоров, ведь для этого сначала нужно изменить ситуацию на фронте. По его словам, за стол переговоров россия должна сесть после поражения на поле битвы. Иначе это будет снова язык ультиматумов.

Глава МИД Германии Анналена Бербок считает, что переговоры с кремлем относительно мира в Украине невозможны.

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