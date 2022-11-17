Крым вернется в Украину быстрее, чем Донбасс, – Яковина

Каждое место, где у оккупантов нарушена логистика, станет целью ВСУ. Сейчас такой точкой является Крым.

Следовательно, полуостров может вернуться под контроль Украины быстрее, чем ожидалось. Об этом 24 каналу сказал российский оппозиционный журналист, международный обозреватель Иван Яковина.

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Крымской группировке придется делать "жест доброй воли"

По словам международного обозревателя, у россиян в Крыму есть определенные сложности с основными транспортными артериями. Да, Керчинский мост в полную силу не работает. Там функционирует только одна автомобильная и железнодорожная полоса. Кроме того, нарушена логистика в Приазовье. Оккупанты могли бы рассчитывать на одну железную дорогу, однако она простреливается украинской артиллерией.

Я думаю, что Крым вернется под украинский суверенитет раньше Донбасса. На Донбассе военные позиции россиян сильнее, чем в Крыму,

– говорит Яковина.

Российский оппозиционный журналист отмечает, что если Керченский мост прекратит свою работу, полуостров будет полностью отрезан от Краснодарского края. В таком случае российской группировке придется просто сдаваться, совершать "жест доброй воли" или "перегруппировку".

"Крым будет полностью лишен поставок – не будет ни топлива, ни снарядов, ни еды. Ничего", – акцентировал Яковина.

На Донбассе, замечает он, у россиян с логистикой все хорошо. Там много и железных, и шоссейных дорог, складов, промышленных предприятий – все, что необходимо для поддержки армии в надлежащей форме.

В Крым ведет две дороги – Керченский мост и трасса через перешеек. Как утверждает журналист, их просто перерезать.

"Крым действительно превратится в остров, после чего находящимся там российским солдатам и офицерам придется сдаваться", - подытожил Иван Яковина.

Ситуация в Крыму: последние новости

Во временно оккупированном Крыму партизаны подпольного движения "Атеш" ликвидировали 30 российских военнослужащих. Среди погибших немало предателей Украины.

СБУ сообщила о подозрении так называемому главе "министерства здравоохранения" Крыма. Он сменил медицинскую систему полуострова под военные нужды российских оккупантов.

После освобождения Херсона крымчане готовятся к возвращению домой. Недавно в Ялте люди пели и плясали под украинские песни.

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