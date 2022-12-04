Есть положительная тенденция: власти Киева анонсировали переход на почасовые графики
Уже совсем скоро Киев может вернуться к плановым отключениям света. В КГГА отметили, что ситуация постепенно стабилизируется.
Об этом сообщил заместитель главы КГГА Петр Пантелеев в эфире телемарафона. Пишет 24 канал.
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Когда Киев перейдет на плановые отключения света
По его словам, сегодня ночью никаких отключений не было. Сейчас понемногу отключают поочередно, но уже небольшие объемы – до 25% города, акцентировал Пантелеев.
Он отметил, что это связано с определенным прогрессом стабилизации ситуации, а также более низким потреблением электроэнергии в выходные по сравнению с показателями в будние дни.
Как на левом, так и на правом берегу ситуация постепенно стабилизируется. Но надо понимать, что полноценное восстановление поврежденной после обстрелов инфраструктуры требует достаточно большого времени. Я уверен, что мы выйдем на почасовые графики, к которым мы привыкли, и будем так жить и работать дальше,
– сказал Пантелеев.
В то же время, он отметил, что пока точно спрогнозировать дату перехода на плановые отключения очень трудно. "Мы ожидаем, что достаточно скоро сможем перейти на почасовые графики отключения", – добавил замглавы КГГА.
Условия возвращения к стабилизационным графикам
- Исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук пояснил, что сейчас в Украине в большинстве своем уже действуют графики плановых отключений, однако в случае нехватки мощностей вводят аварийные.
- Аварийные отключения можно прекратить при условии, что в сети будет достаточно генерирующих мощностей, что позволит перейти исключительно к стабилизационным отключениям.
- Главное условие для этого – отсутствие новых обстрелов со стороны врага.