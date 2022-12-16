Массированный удар по Киеву: Кличко рассказал, когда в столице возобновят электро- и водоснабжение

Российские оккупанты нанесли очередной массированный ракетный удар. Столица борется с последствиями обстрелов.

Об этом рассказал городской голова Киева Виталий Кличко. Ранее он призвал горожан сделать запасы воды на случай длительных проблем с водоснабжением.

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По информации Кличко, электро- и водоснабжение возобновят в Киеве примерно до утра 17 декабря.

Обстрел Киевской области

Глава Киевской военной администрации Алексей Кулеба рассказал, что россияне повредили 9 жилых домов и объект критической инфраструктуры. От обстрелов пострадали 3 человека. Одна из них находится в тяжелом состоянии.

В регионе действуют экстренные отключения электричества. Больницы и критическая инфраструктура функционирует на генераторах, сообщил Кулеба.

Он напомнил, что в Киевской области действуют Пункты несокрушимости. Адреса можно найти по ссылке.

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