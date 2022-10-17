Когда и как в России могут свергнуть Путина: в ГУР назвали условия

В управлении разведки Министерства обороны рассказали, при каких условиях возможен переворот против Владимира Путина. Там рассматривают только один вариант, который могут применить россияне.

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Черняк подчеркнул, что в настоящее время переворот против Путина невозможен. Мол, верхушка Кремля не заинтересована в переменах, а те, кто даже выступает против диктатора – боятся идти на кардинальные перемены.

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Кто может "свергнуть" Путина

Он отметил, что в окружении Путина есть сознательные люди, которые понимают критичность ситуации. Однако они никогда не станут рупором каких-либо сдвигов.

По словам представителя ГУР МО, есть вероятность, что может взбунтоваться улица. Однако это произойдет, когда количество погибших на войне в Украине будет превышать сотни тысяч.

"Это произойдет тогда, когда количество погибших на войне будет не десятки, а сотни тысяч. Народ пока тоже зомбирован пропагандой и запуган силовиками. Все понимают, что все решения единолично принимает единственный человек. Люди могут жить в нищете, но они все равно не пойдут против своего царя. А вот когда будет сотни тысяч трупов – это уже будет другая ситуация", – заверил он.

Также Черняк отметил, что россияне, тесно сотрудничающие с украинской разведкой, четко осознают ситуацию и знают, что их ожидает крах. Они тоже надеются на бунт улицы.

Но в то же время они не могут заставить себя инициировать что-то вроде внутреннего переворота. Они ждут улицу. Когда поднимется улица, к бунтам присоединятся и представители правящей "верхушки". Во всех структурах, в каждом министерстве есть люди, готовые присоединиться к этому процессу. Когда их "корабль" будет действительно идти ко дну, найдется немало тех, кто открестится от Путина,

– добавил представитель ГУР МО.

Режиму Путина осталось недолго

Недавно советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что режиму Путина осталось недолго. Он убежден, что принятые решения Владимира Владимировича лишь приближают свержение нынешнего порядка в государстве-террористе.

После того как студенты заплатят за обучение деньги, получают уведомления от прокуратуры, где сообщается, что все, кто фейково вступил в "Синергию", нарушили закон.

Также Россия заблокировала сайт "Хочу жить", который был создан для боевиков, желающих сдаться в плен. Отметим, что за последние несколько недель после объявления частичной мобилизации в России на "горячие линии" проекта поступило более 2 000 обращений.

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