Собственные крылатые и баллистические ракеты у Украины могут появиться уже в 2025 году

Украина продолжает над развитием собственной ракетной программы. Сейчас специалисты работают над созданием украинских крылатых и баллистических ракет, которые могут появиться уже в 2025 году.

Об этом заявил директор государственного предприятия "Спецтехноэкспорт" Алексей Петров, сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью OBOZ.UA.

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Украина работает над собственными ракетами

Петров сообщил, что Украина работает над разработкой собственных крылатых и баллистических ракет. Они могут появиться уже в 2025 году.

Я думаю, что свои ракеты уже такие, скажем, крылатые и баллистические, мы будем иметь к середине 2025-го. Я видел испытания, пока только летные, но результаты есть,

– сказал он в интервью.

Директор "Спецтехноэкспорт" добавил, что развитие собственного производства (в том числе и частного) – это положительное решение. Так, Петров рассказал, что в Украине уже изготавливают 155-мм снаряды стандарта НАТО. По его словам, боеприпасы могут работать достаточно выгодной дистанции для ведения борьбы с противником.

Кроме того, Петров сообщил, что украинские государственные компании пытаются восстановить или расширить производство боеприпасов и советского стандарта, к сожалению, от которого украинские защитники пока не могут избавиться.

"Выстрел калибра 152-мм, который летит за 30 километров, крайне необходим, как и 122-мм. Они в постоянном дефиците, ведь в большом количестве использовались силами обороны", – сказал Петров.