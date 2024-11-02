Про це заявив директор державного підприємства "Спецтехноекспорт" Олексій Петров, повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю OBOZ.UA.

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Україна працює над власними ракетами

Петров повідомив, що Україна працює над розробкою власних крилатих і балістичних ракет. Вони можуть з'явитися вже у 2025 році.

Я думаю, що свої ракети вже такі, скажімо, крилаті й балістичні, ми матимемо до середини 2025-го. Я бачив випробування, поки що тільки льотні, але результати є,

– сказав він в інтерв'ю.

Директор "Спецтехноекспорт" додав, що розвиток власного виробництва (у тому числі й приватного) – це позитивне рішення. Так, Петров розповів, що в Україні вже виготовляють 155-мм снаряди стандарту НАТО. За його словами, боєприпаси можуть працювати досить вигідній дистанції для ведення боротьби із противником.

Крім того, Петров повідомив, що українські державні компанії намагаються відновити або розширити виробництво боєприпасів і радянського стандарту, на жаль, від якого українські захисники поки що не можуть позбутися.

"Постріл калібру 152-мм, який летить за 30 кілометрів, вкрай необхідний, як і 122-мм. Вони в постійному дефіциті, адже у великій кількості використовувалися силами оборони", – сказав Петров.