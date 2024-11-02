Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на керівника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка. Він пояснив мету таких атак і додав, що Україна очікує нові засоби для протидії "Шахедам".

Дивіться також Заходять на малих висотах, – речник КМВА розповів про нову тактику ударів "Шахедами" по Києву

Росія намагається зробити атаки "Шахедами" цілодобовими

Коваленко повідомив, що росіяни намагаються вивести нальоти "Шахедів" ледь не на цілодобовий формат. Подібну думку він вже висловлював і раніше, адже тепер безпілотники не лише виконують ударні функції, а й розвідувальні.

За словами очільника ЦПД, ворог вдається до таких дій не лише задля економії ракет. Постійні атаки "Шахедами" також є спробою постійного психологічного тиску на населення, з метою зламати мотивацію до спротиву.

Втім, Коваленко наголосив, що нові способи збиття "Шахедів" вже на підході.

Україна підписала меморандум з бельгійським підприємством

Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін зранку 2 листопада повідомив, що Україна та Бельгія підписали меморандум про співпрацю. Так, THALES Belgium та українське оборонне підприємство будуть спільно виробляти ракети для протидії ворожим БпЛА.

Сметанін висловив сподівання, що надалі ця співпраця буде розширюватися до передачі технологій та комплектуючих до цих ракет.

Це співробітництво підсилить український ОПК та захист критичної інфраструктури від ворожих дронів,

– наголосив Сметанін.