Данилов назвал 4 условия для открытия аэропортов в Украине

Алексей Данилов прокомментировал технический перегон самолета украинской компании из "Борисполя" в одну из европейских стран. Он объяснил перспективы возобновления авиасообщения.

Секретарь СНБО Алексей Данилов назвал возобновление авиасообщения очень важным вопросом для Украины. Об этом он сказал в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

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Какие условия нужно выполнить

Секретарь СНБО назвал несколько условий для открытия аэропортов в Украине.

Сегодня рассматривается несколько предложений, несколько вопросов. Но здесь, условно говоря, есть 4 ключевых компонента, которые мы должны с вами решить,

– заметил Данилов.

По его словам, необходимо защитить аэродромы, на которых решат снова начать гражданские авиарейсы. Также важно подготовить сертифицированную инфраструктуру. Еще предстоит привлечь механизм страхования (как было сделано с украинским зерном). Кроме этого должна найтись авиакомпания, которая возьмется за перелеты в условиях военного положения.

По его мнению, все эти вопросы можно решить совместными усилиями. Данилов уверен, что украинцы рано или поздно снова смогут пользоваться своим небом.

Секретарь СНБО также напомнил, что в Израиле летают рейсы, несмотря на то, что там периодически есть угроза обстрелов. Данилов считает, что в 2024 году вопрос о возобновлении авиасообщения сдвинется с мертвой точки.

Что известно о рейсах из "Борисполя"