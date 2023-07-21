Когда в Украине наконец-то прекратятся дожди: обнадеживающий прогноз

В последнюю неделю июля украинцам следует готовиться к погодным качелям с дождями и засухами в разных регионах. Температура воздуха станет более комфортной, но на Юге все еще будет жарко.

Что касается осадков, то на конец июля их станет меньше. Да, уже сегодня, 21 июля практически повсюду в Украине будет царить сухая погода.

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Несмотря на то, что в ближайшие дни на территории нашей страны не ожидают сильной жары, она накроет в последние дни месяца.

С пятницы в Украине будет сухо

С 21 по 23 июля прогнозируют переменную погоду: днем 21 числа в Украине будет преимущественно сухо. Ветер будет преобладать Западный и Юго-западный, 5-10 метров в секунду, при грозах в отдельных пунктах возможны шквалы, 15-20 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы будет колебаться в диапазоне +13…+18 градусов, днем +24…+29 градусов, в южных областях и Крыму местами до +32 градусов.



Умеренная температура погоды будет в большинстве областей / Скриншот Укргидрометцентр

24 июля погодные условия в Украине определят антициклон. Однако он быстро сместится на Восток и уже с 25 по 27 июля очередные атмосферные фронты приведут к дождливой погоде в большинстве областей.



Возможны дожди на Юге / Скриншот Укргидрометцентра