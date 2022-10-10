Сколько времени нужно, чтобы Россия "перезарядила" самолеты и корабли для новой массовой атаки

Россия утром 10 октября нанесла массированный ракетный удар по Украине. Не исключено, что российские оккупанты отважатся на новую серию атак.

Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан. По его словам, угроза новых ракетных атак остается очень высокой.

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Как работает российская авиация

Как пояснил военный эксперт, российская авиация может работать в несколько смен.

Первая смена, которая отработала с утра, может уйти. И уже может заработать вторая смена. Если говорить о перезарядке первой смены, на это уходит как минимум полдня,

– рассказал Свитан.

Он предположил, что российские самолеты могут наносить удары как минимум в 2 смены.

Сколько времени нужно, чтобы перезарядить корабли

Если же говорить о перезаряжании кораблей ракетами "Калибр", то на это нужно полсуток или целые сутки.

То есть минимальное время, когда еще раз может быть нанесен удар – это вечером 10 октября и до утра следующего дня. То есть ночью на 11 октября может быть повторная волна атаки такого уровня,

– рассказал военный эксперт.

Когда возможны новые атаки на Украину

Свитан подчеркнул, что все будет зависеть от того, какую цель ставили перед собой оккупанты.

Если была спланирована одна атака, то повторно россияне могут нанести такой удар не раньше чем через неделю .

. Если Россия несколько недель назад запланировала несколько волн атак сразу, то в течение ближайших 2 – 3 дней Украину могут ожидать новые массированные обстрелы.

"Поэтому в ближайшие дни нужно быть очень осторожными и реагировать на сигналы воздушных тревог", – заметил полковник запаса ВСУ.

Россия начала использовать НЗ высокоточных ракет

По словам военного эксперта, еще раньше было известно примерное количество высокоточных ракет, которые имел враг. Речь идет о ракетах Х-101, Х-155, Х-59 и Кинжалы.

Уже более 60-70% этих ракет россияне использовали. Это означает, что они вышли на неприкосновенный запас (НЗ), а это до 30% в зависимости от того количества, которое есть на производстве или хранении,

– отметил Свитан.

По его словам, все дальше зависит от того, как враг будет использовать эти ракеты.

"В таком режиме, как сейчас, им хватит остатков этих ракет максимум на 2 недели", – сказал военный эксперт.

Для каких задач подходят ракеты С-300

В то же время у российских захватчиков осталось еще несколько тысяч ракет С-300, которые оккупанты переоборудовали для ударов по наземным целям.

Однако это оружие может наносить удары на расстоянии до 100 километров, не более. То есть эта ракета в основном подходит для прифронтовой деятельности,

– сказал Свитан.

Каких ракет еще много в России

Также у россиян есть еще много ракет Х-22, которые одно время даже Украина передавала Кремлю.

Россия их еще не использовала, там до неприкосновенного запаса далеко. Однако Х-22 – это ракета хоть и сверхскоростная, но не точная,

– сказал Свитан.

По его словам, подготовка Х-22 и постановка ее на боевое дежурство – довольно сложный и опасный процесс, потому что при этом используется горючее 2 видов – именно горючее и окислитель.

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"Я не думаю, что они их будут использовать слишком много. Сама система подготовки таких ракет достаточно сложна для выполнения таких задач", – отметил военный эксперт.

Он добавил, что 10 октября во время массированного удара по Украине враг частично использовал именно ракеты Х-22. По словам Свитана, это означает, что оккупанты начали готовить атаку как минимум неделю назад.

Роман Свитан рассказал о подготовке России к массированной ракетной атаке: смотрите видео

Массированная ракетная атака по Украине: главное