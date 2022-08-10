Когда возникнет оперативная пауза в войне: военный эксперт дал прогноз
Несмотря на то, что ресурсы оккупантов иссякают, они продолжают удерживать занятые позиции или даже наступать на некоторых направлениях. Однако уже осенью боевые действия могут замедлиться. Эксперты прогнозируют оперативную паузу в войне.
Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Петр Черник. Он отметил, что ситуация на фронте может осложниться осенью, ведь будут дожди, и передвигаться бронетранспортом будет тяжелее.
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По его словам, межсезонье осень – весна затрудняет все движение. "Мы это уже прошли в начале войны, ведь россияне вторглись в Украину гигантскими колоннами, и это помогло нам их уничтожать", – заметил эксперт.
Он считает, что к осени эта фаза войны затихнет, но не отменится.
"Противник, скорее всего, выставит мощные огневые артиллерийские рубежи, потому что ствольной артиллерии у них еще много. россия имеет около 5 тысяч рабочих створов. А снарядов к ним – фактически безлимит", – отметил эксперт.
Вероятно, в это время произойдет настоящая оперативная пауза. Какой она будет – предсказать почти невозможно. Может продлиться полгода, может больше. И многие эксперты думают так же,
– ответил Черник.
Но он заявил, что осенью может заработать ленд-лиз, и высококачественная авиация в количестве от 25 до 35 единиц может помочь ВСУ переломить линию фронта.
"Как сложится на самом деле – просчитать невозможно. Для россии – это тоже смертельное сражение, они это признают, но нельзя их недооценивать, потому что у них большой человеческий ресурс", – добавил эксперт.
К слову, политолог Александр Солонтай также уверял, что россия хочет сделать паузу в войне. Эксперт рассказал, что "идеальный сценарий" оккупантов – это многолетняя пауза, как было в 2015 году, чтобы потом через несколько лет снова пойти в наступление на Украину.
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