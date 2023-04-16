"Этот день приближается": в FT рассказали о рисках потенциального контрнаступления ВСУ

Не утихают разговоры о возможном контрнаступлении Вооруженных Сил. Западные аналитики уверены, что для этого требуется высокий уровень слаженности военных подразделений Украины. Также перед нашими защитниками стоит нелегкая задача прорвать оборону оккупантов.

В воскресенье, 16 апреля, одно из авторитетных американских изданий опубликовало материал, в котором отмечено, что 35 тысячной украинской армии придется простоять врагу, войска которого насчитывают более 140 тысяч солдат. То есть, легко ВСУ прорвать оборону противника точно не будет, однако помочь в этом стопроцентно может техника от партнеров.

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Боевые действия будут определять дипломатию

Важно, что протяженность линии фронта сейчас составляет около 950 километров. В течение длительного времени захватчики минировали эти территории и строили на них укрепления.

Этот день, когда Украина попытается прорвать прифронтовые укрепления России, близится. Почти 14 месяцев после того, как президент Владимир Путин начал свое полномасштабное вторжение, ставки на этом первом этапе весеннего контрнаступления не могли быть выше,

– говорится в источнике.

Кроме того, там отмечается, что развитие событий на фронте повлияет на возможность потенциальных переговоров между Киевом и Москвой.

Собственно, сам президент Зеленский констатировал, что "чтобы быть сильной в любых переговорах, Украина должна быть сильной на поле боя". Очевидно, сейчас главной задачей для Киева является деоккупация максимального количества территорий.

Почему будет не просто

В то же время важно подчеркивать, что бои, вероятно, будут тяжелыми. И этому способствует несколько факторов.

Во-первых, контрнаступательные операции очень сложны, ведь они нуждаются в синхронной работе всех воинских частей. В частности, артиллерии, танковые подразделения и разведки.

Во-вторых, по словам экспертов, у ВСУ пока, к сожалению, нет преимущества в воздухе. Однако к этому следует добавить, что воздушные силы неоднократно заявляли о необходимости предоставления Западом нашей армии многоцелевой авиации.

На земле у украинских сил будет тяжелое вооружение, скажем, британские танки Challenger и немецкие – Leopard, боевые машины Bradley, самоходные гаубицы Archer. Но им также не хватит решительного воздушного прикрытия, чтобы остановить атаки российских истребителей,

– написали в Financial Times.

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Однако почему-то Запад игнорирует просьбу Киева о предоставлении истребителей. К примеру, американских многоцелевых самолетов F-16. Это странно, ведь европейские и американские чиновники, очевидно, осознают, что:

классическое сухопутное контрнаступление состоит в том, чтобы прорваться в тыл врага и нанести сосредоточенный удар по центру тяжести противника;

успешные примеры таких атак без преимущества в воздухе очень маловероятны.

Контрнаступление не за горами

Как предполагают специалисты, уже к маю почва на этих территориях будет достаточно жесткой для маневров, в частности, бронетехники. То есть это будет подходящее время для атак.

Где именно могло произойти нападение, остается строго охраняемой тайной. Один из районов, который считается стратегически важным для России – это район Мелитополя, близ Азовского моря,

– говорится в материале.

Также там сказано, что успешные операции ВСУ могут расколоть российские силы, оставив одну группу в Крыму и на Юге, а другую – на Востоке.

Как может действовать украинская армия

Оборонительная стратегия России на самом деле давно уже всем известна: это минные поля, за которыми – ряды бетонных столбов в форме пирамид (так называемые "зубы дракона"), затем еще одно минное поле, на 400 метров дальше – линия окопов и блиндажей, а на 500 – противотанковый ров.

Поэтому, прежде всего, нужно выбрать лучшее место для атаки, затем открыть огонь из 200-метрового шланга, очистив 5-метровую полосу от мин, по которой могут пройти танки и другая броня.

Впоследствии – очистить "зубы драконов", вероятно, используя танки, оборудованные плугами. Тогда последним шагом будет прорыв канав с помощью специального мостового оборудования.

Следует помнить, что это та стратегия, которую предлагают западные эксперты. В действительности план действий ВСУ может быть иным.

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В этом же анализе Financial Times говорится, что недооценивать украинских военных не стоит. Вооруженные Силы неоднократно уже свидетельствовали о своем профессионализме, в частности, во время освобождения Юга весной 2022 года, контрнаступления на Харьковщину и Херсонщину осенью того же года.

Упомянем напоследок к этой теме материал другого авторитетного издания Associated Press. В нем говорится, среди прочего, о том, что Киев мог скрыть от США планы потенциального контрнаступления.