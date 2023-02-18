ВСУ могут начать успешное контрнаступление уже летом: экс-директор ЦРУ назвал условия

Украинские военные могут вытеснить российские войска летом 2023 года. Что для этого необходимо – читайте дальше.

Генерал, командующий США и коалиции по войнам в Афганистане и Ираке, и экс-директор ЦРУ Дэвид Петреус заявил, что ВСУ смогут отбросить российские войска еще дальше этим летом, в зависимости от поставок оружия и стратегии.

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Генерал назвал ключевой момент в контрнаступлении ВСУ

Можно заставить врага сыпаться и, в идеале, упасть – и это возможно этим летом, по крайней мере, локально. И, надеюсь, достаточно, чтобы перерезать тот сухопутный мост, который Россия установила, что позволяет им соединяться с Крымом вдоль юго-восточного побережья Украины,

– подчеркнул он.

По его словам, после этого можно начать изоляцию Крыма, а именно снизить его роль узла материально-технического обеспечения, а затем разделить российские силы. Петреус убежден, что если разрушить мост через Керченский пролив, то россияне будут действительно изолированы.

По словам Петреуса, рост российских потерь приведет к тому, что в какой-то момент Кремль вынужден будет признать шаткость своего положения на фронте.

Экс-директор ЦРУ упомянул о мастерстве украинских военных

Генерал выделил мастерство украинских военных, которые проходят учения по пользованию западным оружием. Он подчеркнул, что ВСУ делают это с поразительной скоростью.

Отчеты западных коллег сводятся к тому, что украинцы моментально все усваивают. Они заканчивают в первый день в полдень, а вы на втором, и им приходится очень сильно ускорять тренировки. И даже когда они возвращаются в казарму после очень длинного тренировочного дня, они читают инструкции. Они хотят вернуться в бой, вернуться к защите своих семей,

– добавил Петреус.

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